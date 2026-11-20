Российские страховщики в третьем квартале 2026 года выплатили рекордные 55,9 млрд рублей бизнесу по договорам страхования. Это следует из опубликованных данных Центробанка, обратил внимание РБК.

Почти 60 млн выплат оказались рекордным квартальным показателем. По сравнению со вторым кварталом этого года их объем увеличился в 2,6 раза, а в сравнении с аналогичным периодом 2025-го — в четыре. За весь прошлый год объем подобных компенсаций достигал 65,5 млрд рублей.

В своем обзоре ЦБ связывает этот рост с увеличением числа страховых случаев — «в том числе в связи с атаками на инфраструктуру». Так, с июля по сентябрь этого года количество выплат по договорам о добровольном страховании имущества юрлиц подскочило примерно в 13 раз по сравнению с предыдущим периодом — их зафиксировали примерно 187 тысяч.

В Центробанке пояснили РБК, что значительная часть выплат за этот период была связана именно со свежими инцидентами. Вторая половина этого года отметилась новой тенденцией в налетах беспилотников — атаками на склады маркетплейсов по типу Ozon и Wildberries, дата-центры и другие объекты.

На этом фоне, как сообщала ранее газета «Коммерсантъ», в Российской национальной перестраховочной компании задумались о том, чтобы ограничить страховку по рискам терроризма и диверсий, а также атакам БПЛА. Как рассказали источники издания, если выплаты страховщика по указанным рискам превысят 200 млрд рублей, тариф для них резко вырастет, а перестраховочное покрытие сократится.