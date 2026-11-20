Директор по кибербезопасности Белого дома Шон Кэрнкросс покинет свою должность после серии сбоев в работе компьютерных систем, сообщило издание NBC News. Его замену в пятницу официально подтвердили в администрации Дональда Трампа.

Кэрнкросс занимал эту должнось с августа 2025 года. Он покидает пост после серии сбоев в работе технологического оборудования, затронувших как частные компании, так и государственные учреждения за последнюю неделю.

Как писало издание CBS увольнения Кэрнкросса добивался глава администрации Белого дома Стивен Миллер. Он считал, что у того нет необходимой квалификации.

В пятницу, 20 ноября, Белый дом подтвердил замену Кэрнкросса. На его должность назначили Кирстен А. Дэвис, которая ранее занимала должность главного директора по информационным технологиям в Министерстве обороны США. Дэвис будет исполнять обязанности временно. Для утверждения ее на этой должности требуется одобрение Сената.