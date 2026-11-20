Директор по кибербезопасности Белого дома Шон Кэрнкросс покинет свою должность после серии сбоев в работе компьютерных систем, сообщило издание NBC News. Его замену в пятницу официально подтвердили в администрации Дональда Трампа.
Кэрнкросс занимал эту должнось с августа 2025 года. Он покидает пост после серии сбоев в работе технологического оборудования, затронувших как частные компании, так и государственные учреждения за последнюю неделю.
Как писало издание CBS увольнения Кэрнкросса добивался глава администрации Белого дома Стивен Миллер. Он считал, что у того нет необходимой квалификации.
В пятницу, 20 ноября, Белый дом подтвердил замену Кэрнкросса. На его должность назначили Кирстен А. Дэвис, которая ранее занимала должность главного директора по информационным технологиям в Министерстве обороны США. Дэвис будет исполнять обязанности временно. Для утверждения ее на этой должности требуется одобрение Сената.
За последнюю неделю из-за сбоев в компьютерных системах в США отменили более 20 тысяч авиарейсов. Также произошел сбой в работе сервисов Microsoft — Outlook, Teams, SharePoint, Copilot и других, затронувший в том числе государственные структуры. Клиенты нескольких банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, жаловались на сбои в работе сервисов. Позже зафиксировали сбои в работе сверхсекретной сети NSA Net, через которую сотрудники Агентства национальной безопасности США (АНБ) передают друг другу секретную информацию.
Руководители банков и представители АНБ позже сообщили, что сбои были вызваны попытками устранить уязвимости в безопасности, выявленные с помощью искусственного интеллекта.