В США произошел глобальный сбой в работе аэропортов. Впервые с 11 сентября 2001 года был введен тотальный запрет на полеты

В США произошел масштабный сбой в системе управления воздушным движением, который привел к отмене тысяч авиарейсов, задержкам и многочасовому запрету на вылеты самолетов по всей стране. Об этом сообщает телеканал CNN. Президент США Дональд Трамп заявил, что причина случившегося коллапса в устаревшем оборудовании, и заверил, что в произошедшем точно не виноват искусственный интеллект.

13 ноября агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в стране были приостановлены вылеты всех рейсов из-за «чрезвычайных обстоятельств и из соображений безопасности». Как отмечает агентство, речь идет о втором подобном инциденте в американской истории. До этого воздушное движение над США полностью приостанавливалось из-за террористических атак 11 сентября 2001 года.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, проблемы в центрах управления воздушным движением начались в 15:36 по восточноамериканскому времени. Ограничения на полеты были сняты спустя почти 5 часов — в 20:15. По данным сервиса FlightRadar 24, были отменены более 6600 рейсов, еще 8600 были задержаны. Данные сервиса FlightAware говорят, что в пятницу было отменено более 7700 рейсов, а задержано более 8000. Кроме того, несколько тысяч рейсов заранее отменили на субботу, 14 ноября, и воскресенье, 15 ноября.

Reuters подчеркивает, что инцидент стал «наиболее серьезным свидетельством кризиса в американской системе управления воздушным движением, которая страдает от устаревших технологий, неисправностей оборудования, проблем со связью и нехватки нескольких тысяч авиадиспетчеров».

Министр транспорта США Шон Даффи заверил, что в глобальном сбое виноваты устаревшие технологии управления воздушным движением и перегруженные маршрутизаторы. Он заявил:

«Наши коммутаторы и маршрутизаторы оказались перегружены данными и начали передавать противоречивую информацию. Именно поэтому мы приняли решение отключить систему. У нас чрезвычайно старая система управления воздушным движением. В течение последнего года президент обращался к Конгрессу с просьбой полностью профинансировать создание совершенно новой системы управления воздушным движением. Дайте нам денег, чтобы все исправить».

Как подчеркивает Reuters, администрация Трампа просит Конгресс выделить $50 млрд на модернизацию системы.

В свою очередь, министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что «нет никаких доказательств», будто сбой был вызван кибератакой или вышедшей из-под контроля системой искусственного интеллекта.

Телеканал Fox News дозвонился до президента Трампа, который также объяснил сбой устаревшим и неисправным оборудованием и заверил, что «это не похоже на кибератаку, действие ИИ или что-то подобное». По его словам, если бы кто-то действительно совершил кибератаку на объекты критической инфраструктуры США, то взял бы на себя ответственность, поскольку «это было бы типично», а раз этого не произошло, то и причины совсем в другом.