Перестала работать сверхсекретная сеть, через которую Агентство национальной безопасности США (АНБ) осуществляет внутреннюю связь. Об этом CNN рассказали шесть человек, знакомых с ситуацией.

Сеть называется NSA Net. Через нее сотрудники агентства передают друг другу секретную информацию внутри ведомства. По словам источников телеканала, признаков кибератаки пока нет.

АНБ выясняет масштаб проблемы. Тем временем сотрудникам ввели скользящий график — они приходят на работу не все сразу, а по очереди, в разное время, уточнили собеседники CNN. Зачем это нужно, в новости не объясняется.

13 ноября в США из-за сбоя в системе управления воздушным движением почти на пять часов приостановили вылеты по всей стране. По данным FlightAware, только за тот день отменили более 7700 рейсов. Reuters назвало этот инцидент вторым по масштабу случаем такого рода в истории США после терактов 11 сентября 2001 года. Министр транспорта Шон Даффи объяснил сбой перегрузкой коммутаторов и маршрутизаторов и тем, что система очень старая. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин заявил, что «нет никаких доказательств» кибератаки.