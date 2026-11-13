Глобальный сбой в сервисах компании Microsoft, затронувший госструктуры, продолжается почти сутки

Microsoft сообщила об «обнадеживающем прогрессе» в восстановлении своих сервисов в Европе после масштабного сбоя, из-за которого по всему миру перестали нормально работать Outlook, Teams, SharePoint, Copilot и другие продукты Microsoft 365. В обновлении на странице статуса сервисов компании говорится:

«Доступность сервисов и показатели доставки почты улучшаются во всё большей части затронутой инфраструктуры Microsoft 365. Северная Америка также восстанавливается, однако у некоторых пользователей пока могут возникать периодические перебои, поскольку работы по восстановлению продолжаются».

Сбой начался в четверг, 12 ноября, около 19:00 по московскому времени в Exchange Online — почтовом сервисе, на котором работает корпоративный Outlook. Жалобы поступали из 74 стран и территорий. На пике Downdetector зафиксировал почти 130 тысяч жалоб на Outlook и больше 47 тысяч — на Microsoft 365. Точное число пострадавших неизвестно, но приложениями Microsoft 365, по данным самой компании, пользуются 430 млн человек.

По версии Microsoft, большое количество серверов неожиданно оказалось недоступно, потому что они не прошли автоматические проверки работоспособности, и нагрузка перекинулась на оставшуюся инфраструктуру. Компания начала откатывать изменение сетевой конфигурации, совпавшее по времени с началом сбоя, но не подтвердила, что причина именно в нем. Первые попытки восстановления не сработали — перезапущенные серверы снова переставали отвечать, как только на них возвращался трафик. Признаков кибератаки в Microsoft не обнаружили.

Сбой затронул и государственные структуры. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масанао Одзаки подтвердил проблемы в правительственной IT-инфраструктуре. В Резервном банке Австралии Outlook не работал во всех подразделениях, в Лос-Анджелесе перебои со связью были у департамента шерифа округа, а управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка предупредило о задержках в работе почты городских ведомств.

Это один из самых продолжительных сбоев в истории компании, поскольку прежние перебои редко длились дольше нескольких часов.