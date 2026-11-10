Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,75 ₽ растёт

EUR

92,39 ₽ растёт

BRENT

$90,82 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

107

 

 

 

 

 

Новости

Microsoft добивается от администрации Трампа отказа от запрета на китайские компоненты для ИИ-дата-центров — Reuters

The Insider
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Microsoft пытается убедить администрацию Дональда Трампа отказаться от запрета на ввоз в США китайских оптических трансиверов, рассказали Reuters три осведомленных источника. Эти устройства передают данные по оптоволокну внутри дата-центров для ИИ, и некоторым объектам их требуются миллионы. По подсчетам аналитической компании Cleanview, сейчас Microsoft строит в США 35 дата-центров и планирует еще 134.

Запрет разрабатывает Федеральная комиссия по связи США (FCC). В Вашингтоне опасаются, что через трансиверы Пекин сможет красть данные, внедрять вредоносные программы или нарушать работу дата-центров. По словам собеседников агентства, в сентябре Microsoft и еще несколько компаний предупредили о проблемах с поставками на встрече с чиновниками Управления по научно-технической политике Белого дома и Совета национальной безопасности. Бизнес настаивает, что запрет затормозит строительство дата-центров и подорвет преимущество США над Китаем в гонке ИИ.

Исполнительный вице-президент лоббистской организации Information Technology Industry Council Джон Миллер отметил, что облачные компании уже закупили ИИ-чипы для новых мощностей. Он заявил:

«Без оптических трансиверов эти чипы в буквальном смысле могут просто стоять без дела, пока не появятся трансиверы, которыми их можно соединить».

По данным Counterpoint Research, на Китай приходится две трети мирового рынка оптических трансиверов. В октябре Morgan Stanley сообщал, что администрация рассматривает запрет только для трансиверов с пропускной способностью 3,2 терабита в секунду, массовый выпуск которых ожидается не раньше 2028 года. Посольство КНР в Вашингтоне в ответ на запрос агентства обвинило США в «злоупотреблении государственной властью» ради «необоснованного подавления китайских компаний».

В конце октября FCC проголосовала за запрет китайским лабораториям тестировать и сертифицировать электронику для американского рынка. Новые правила вступят в силу в декабре 2028 года. Министерство коммерции КНР потребовало немедленно их отменить и пригрозило ответными мерами.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Microsoft добивается от администрации Трампа отказа от запрета на китайские компоненты для ИИ-дата-центров — Reuters»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. Драка за кормушку. Аресты региональных чиновников участились в разы — это симптом передела собственности

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте