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FT: Oracle под давлением администрации Трампа разорвала сделку с Tencent об аренде 100 тысяч ИИ-чипов за $7 млрд

The Insider
Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Американская Oracle, которую возглавляет миллиардер и сторонник Дональда Трампа Ларри Эллисон, расторгла контракт на аренду передовых ИИ-чипов китайской Tencent. Решение последовало после того, как американские чиновники выразили компании обеспокоенность сделкой, пишет Financial Times со ссылкой на двух осведомлённых собеседников.

Пятилетний договор, о котором FT сообщала ранее, давал Tencent доступ к 100 тысячам ИИ-чипов в ряде дата-центров Oracle в Юго-Восточной Азии. Его стоимость оценивалась примерно в $7 млрд — это крупнейшая зарубежная сделка такого рода для китайской компании. Через неё Tencent получила бы процессоры, которые нельзя использовать в Китае из-за ограничений Вашингтона и Пекина.

Давление испытала и сама Tencent. По словам одного из источников, её посетили высокопоставленные чиновники провинции Гуандун, где базируется компания, и попросили поддержать отечественные чипы. Китайские техногиганты арендуют мощности за рубежом прежде всего для обучения моделей ИИ, с которым местные процессоры пока не справляются.

Такие сделки не нарушают действующих правил, однако на американские компании всё сильнее давят, чтобы они сокращали работу с китайскими клиентами. FT также сообщила, что Nvidia потребовала от облачных провайдеров продавать не менее 51% услуг некитайским компаниям. Oracle при этом остаётся крупным поставщиком ByteDance в Азии и располагает для неё несколькими дата-центрами в Малайзии.

В июле сообщалось, что Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских покупателей своих ИИ-чипов, чтобы те не попадали в Китай через третьи страны. Компания ужесточила контроль после того, как Минторг США в мае выпустил рекомендации, ограничивающие поставки передовых процессоров азиатским «дочкам» китайских фирм.

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Публикация:«FT: Oracle под давлением администрации Трампа разорвала сделку с Tencent об аренде 100 тысяч ИИ-чипов за $7 млрд»

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