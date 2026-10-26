ЕС готовит ограничения на импорт китайской химии, мебели и оборудования — Bloomberg

Евросоюз собирается задействовать защитные механизмы, чтобы сократить ввоз из Китая продукции химической, мебельной и машиностроительной отраслей. Ограничения могут принять форму квот или пошлин, а представят их, скорее всего, уже в первом квартале 2027 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

По данным агентства, Еврокомиссия хочет повторить недавний шаг в отношении гибридных автомобилей, когда Брюссель договорился с Пекином ограничить их ввоз из КНР до 350 тысяч машин в год. Такой порог сочли достаточно высоким, чтобы Китай не стал отвечать своими ограничениями. Собеседники Bloomberg оговариваются, что планы и список отраслей еще могут измениться после обсуждений со странами ЕС и Китаем.

Брюссель стремится уменьшить торговый дефицит с Китаем, который в прошлом году составил €360 млрд. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила журналистам:

«Наша промышленность призвала к действиям, и мы ее услышали. Мы ответим, в том числе новыми защитными мерами».

Министерство коммерции КНР в начале месяца предупредило, что ЕС «не может и мечтать о выгоде за счет давления» и не должен недооценивать готовность Китая защищать свои интересы. Пекин также начал антидемпинговое расследование импорта из ЕС п-нитротолуола — химического полупродукта, из которого делают красители, пестициды и лекарства.

9 октября еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам переговоров в Пекине объявил о договоренности, которая может более чем вдвое сократить поставки в ЕС китайских гибридов и подключаемых гибридов. По словам Шефчовича, за четыре года импорт уменьшится на несколько миллионов машин. Кроме того, Пекин пообещал ускорить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы и постоянные магниты.