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ЕС и Китай договорились более чем вдвое сократить поставки китайских гибридов в Евросоюз

The Insider
Фото: Feature China/Future Publishing/Getty Images

Фото: Feature China/Future Publishing/Getty Images

Китай и Евросоюз достигли договоренности, которая может более чем вдвое уменьшить экспорт китайских гибридных и подключаемых гибридных автомобилей в ЕС. Об этом в пятницу в Пекине заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович после двухдневных переговоров с китайской стороной, в том числе с министром коммерции Ван Вэньтао, передает Reuters. По словам Шефчовича, за четыре года импорт сократится на несколько миллионов машин, однако как именно будет работать соглашение, он не уточнил.

Шефчович заявил:

«Я приехал сюда с одной ясной целью — начать перебалансировку торговых отношений ЕС и Китая и добиться, чтобы начальный этап переговоров принес первые ощутимые результаты».

Кроме того, стороны договорились облегчить европейским товарам доступ на китайский рынок, а Пекин пообещал ускорить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы и постоянные магниты.

Торговый дефицит с Китаем в прошлом году обходился Евросоюзу более чем в €1 млрд в день. По данным UN Comtrade, китайский экспорт в ЕС вырос за год с $517 млрд до $560 млрд, а закупки Китаем европейских товаров снизились до $268,3 млрд. Импорт подключаемых гибридов в ЕС за год до сентября подскочил на 86%, их цены упали на 20%, и больше половины таких машин теперь поставляет Китай.

Стороны продолжат обсуждать ценовые обязательства в рамках антисубсидийного расследования ЕС против китайских электромобилей, говорится в совместном заявлении. Спор вокруг дешевых китайских электрокаров начался в 2024 году и затем распространился на бренди, свинину, молочную продукцию и редкоземельные металлы. Следующая встреча в рамках механизма консультаций пройдет в марте 2027 года, а в январе министры проведут видеоконференцию.

В августе The Insider писал, что китайские производители электромобилей и гибридов стремительно захватывают рынок ЕС, вынуждая Volkswagen, Stellantis и Porsche сокращать расходы. Введенные Брюсселем компенсационные пошлины не остановили рост продаж китайских машин, в том числе потому, что компании из КНР начали переносить производство в Европу, — так, BYD, например, строит завод в Венгрии.

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Публикация:«ЕС и Китай договорились более чем вдвое сократить поставки китайских гибридов в Евросоюз»

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