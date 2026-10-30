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Новости

США запретили китайским лабораториям тестировать электронику для своего рынка. Пекин пригрозил ответными мерами, если запрет не отменят

The Insider
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) в четверг, 29 октября, проголосовала за ограничения для испытательных лабораторий, органов сертификации телекоммуникационного оборудования и организаций, аккредитующих лаборатории. Тем из них, которые находятся в Китае и других экономиках, отнесенных к «невзаимным», запретят проводить тестирование, сертификацию и аккредитацию для FCC, передает Bloomberg. Новые правила вступят в силу в декабре 2028 года.

Министерство коммерции КНР в пятницу потребовало от Вашингтона немедленно отменить эти меры. В ведомстве заявили, что FCC, вопреки возражениям Пекина, раз за разом вводит направленные против Китая ограничения и тем самым нарушает «важный консенсус», достигнутый лидерами двух стран. По оценке министерства, это «серьезно подорвало» стабильность торгово-экономических отношений КНР и США и нарушило работу глобальных цепочек поставок.

В Пекине утверждают, что неоднократно предлагали американской стороне переговоры о двустороннем соглашении о взаимном признании, однако реакцию Вашингтона назвали «крайне неконструктивной и негативной». Как считают в министерстве, новые ограничения повысят стоимость тестирования, растянут сроки поставки и обновления продукции и в итоге ударят по американским компаниям и потребителям.

В ведомстве добавили, что Китай по-прежнему готов решить спор путем консультаций, и призвали США прислушаться к позиции отрасли и уважать рыночные принципы. Официальный представитель министерства предупредил: 

«Если американская сторона будет упорствовать, Китай примет дальнейшие необходимые меры и будет решительно защищать свои законные права и интересы».

В конце сентября министр финансов США Скотт Бессент объявил о продлении торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином до 10 января — изначально оно истекало 10 ноября. Заявление прозвучало на фоне визита Си Цзиньпина в США, где китайского лидера встретил лично Дональд Трамп.

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Публикация:«США запретили китайским лабораториям тестировать электронику для своего рынка. Пекин пригрозил ответными мерами, если запрет не отменят»

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