WSJ: Продажи автомобилей в Китае упадут до минимума с 2014 года, а мощности заводов втрое превышают спрос

Продажи легковых автомобилей в Китае за январь–сентябрь 2026 года сократились примерно на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет The Wall Street Journal. Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу спрогнозировал, что по итогам года в стране продадут лишь около 18,5 млн машин — худший результат с 2014-го. При этом китайские заводы, по данным Mobility Global, способны выпускать около 63 млн автомобилей в год.

Избыток мощностей газета объясняет тем, что местные власти, надеясь превратить свои города в центры производства электромобилей, вложили миллиарды в региональных производителей. К концу 2025 года в Китае насчитывалось рекордных 143 бренда электрокаров. Так, компания Skyworth Auto в 2021 году заявляла, что ее основной завод может выпускать 100 тысяч машин в год, а за девять месяцев 2026-го продала в Китае всего 660. Закрывать заводы чиновники не спешат, поскольку это обернется потерей рабочих мест.

Чтобы удержаться на плаву, автопроизводители снижают цены и наращивают экспорт. С начала 2023 года машины в Китае подешевели почти на пятую часть, а рентабельность отрасли за восемь месяцев этого года опустилась до 3,6%. Экспорт в 2026 году, по оценке Китайской ассоциации легковых автомобилей, достигнет 12 млн машин против примерно миллиона в год в начале десятилетия.

От китайской экспансии страдают западные конкуренты. В сентябре пять крупнейших автопроизводителей КНР заняли 11,7% европейского рынка, Volkswagen собирается сократить до 50 тысяч рабочих мест, BMW — около 8 тысяч. Основатель консалтинговой компании Dunne Insights Майкл Данн сказал изданию, что «землетрясение в Китае оборачивается цунами за его пределами».

В начале октября Евросоюз и Китай договорились о мерах, которые могут более чем вдвое сократить поставки китайских гибридов в ЕС. Импорт подключаемых гибридов в Евросоюз за год до сентября вырос на 86%, больше половины таких машин теперь поставляет Китай.