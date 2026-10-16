ЕС готовит инструмент для полного закрытия своего рынка для китайских товаров — Bloomberg

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг поручили Еврокомиссии до конца года подготовить механизм, который позволит полностью перекрывать доступ к единому рынку ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Инструмент планируют применять в крайнем случае — если соперник, например Китай, будет атаковать европейскую экономику. По замыслу, само его существование должно удерживать другие страны от торговой войны против ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам:

«Если Китай прибегнет к определенным недобросовестным торговым практикам, мы сможем ограничить ввоз китайской продукции на европейский рынок, вплоть до его полного закрытия».

Науседа назвал такой шаг крайней мерой.

Кроме того, Еврокомиссия начала анализировать торговые данные, чтобы распространить ограничения по образцу квоты на импорт гибридных автомобилей на другие отрасли, в частности химическую промышленность и машиностроение. Ориентиром, скорее всего, станет договоренность с Пекином ограничить ввоз гибридов 350 тысячами машин в год. Китай пригрозил ответными мерами, если ЕС введет против китайских компаний новые ограничения сверх этой квоты.

Отмечается, что Германия из-за тесных экономических связей с Китаем традиционно избегала протекционистских мер, однако канцлер Фридрих Мерц после обращений промышленного лобби поддержал смену курса. Ранее он пообещал в бундестаге, что Берлин больше не будет «безучастно наблюдать», как другие страны вредят немецкой экономике субсидиями, заниженным курсом валют, избыточными мощностями и агрессивными ценами. По данным китайской таможни, в сентябре дефицит ЕС в торговле с Китаем достиг рекордных $34,8 млрд.

9 октября еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам переговоров в Пекине заявил, что ЕС и Китай договорились более чем вдвое сократить поставки китайских гибридов и подключаемых к розетке гибридов в Евросоюз. По его словам, за четыре года импорт уменьшится на несколько миллионов машин. Пекин также пообещал облегчить европейским товарам доступ на свой рынок и ускорить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы и постоянные магниты.