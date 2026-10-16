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Тайвань сделает уголовным преступлением вывоз ИИ-чипов в Китай вслед за ограничениями США — Bloomberg

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Тайвань готовится ужесточить экспортный контроль над чипами для искусственного интеллекта, чтобы привести его в соответствие с американскими ограничениями, рассказал Bloomberg министр экономики острова Гун Минсинь. Власти намерены включить ИИ-серверы и передовые полупроводники в перечень контролируемых товаров. После вступления мер в силу поставки такого оборудования в Китай станут уголовным преступлением по Закону о внешней торговле.

Министр пояснил:

«В дальнейшем часть наших мер в отношении контролируемых товаров будет соответствовать американским, поскольку мы взяли на себя немало обязательств в рамках Соглашения о взаимной торговле».

Речь идёт о торговой сделке, которую США и Тайвань подписали в этом году. Когда именно правительство введёт новые правила, Гун уточнять не стал.

Как отмечает агентство, США давно ограничивают продажу Китаю ИИ-чипов Nvidia и AMD, однако китайские компании получают ускорители через разветвлённый чёрный рынок. По утверждению американских чиновников, за последние несколько лет в Китай попало оборудование Nvidia на миллиарды долларов. Сейчас на Тайване несанкционированный вывоз ИИ-чипов в Китай преступлением не считается, поэтому подозреваемым в контрабанде предъявляют обвинения по другим статьям.

По оценке Bloomberg, новые ограничения станут одними из самых жёстких мер администрации президента Лай Циндэ по защите технологической и национальной безопасности острова. Ранее Лай обещал учесть озабоченность США в сфере экспортного контроля, не раскрывая подробностей. На этой неделе Гун также рассказал агентству о планах привлечь миллиарды долларов на создание в США промышленных парков для производителей ИИ-оборудования, включая Nvidia.

В мае сообщалось о первом на Тайване деле о контрабанде чипов Nvidia в Китай. По данным прокуратуры, трое подозреваемых переправили как минимум одну партию серверов Super Micro с ИИ-чипами через Японию и Гонконг. После их задержания власти изъяли около 50 серверов, которые тоже собирались вывезти по поддельным документам.

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Публикация:«Тайвань сделает уголовным преступлением вывоз ИИ-чипов в Китай вслед за ограничениями США — Bloomberg»

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