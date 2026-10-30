Еврокомиссия планирует ежегодно получать €6 млрд от сборов на дешевые посылки из Китая — Reuters

Еврокомиссия (ЕК) планирует ежегодно получать в бюджет Евросоюза €6 млрд от сборов на дешевые посылки, заказанные через онлайн-маркетплейсы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы ЕК. С 1 ноября ЕК вводит дополнительный сбор в размере €2 за обработку посылок стоимостью менее €150. В июне уже была введена пошлина в €3 на подобные заказы. Как отмечает агентство, сборы прежде всего нацелены на китайские платформы, такие как Shein, Temu и AliExpress.

Reuters сообщает, что с 1 ноября в ЕС вступает в силу сбор в €2 в дополнение к уже введенной в июле пошлине в €3 на дешевые посылки, заказанные на маркетплейсах. Утверждается, что ежегодно — с 2028-го по 2034 год — сборы, общей суммой в €5 за каждый дешевый заказ, будут приносить бюджету ЕС около €6 млрд.

По данным ЕК, в 2025 году в Евросоюз поступило около 5,8 млрд посылок стоимостью менее €150, что на 26% больше, чем годом ранее. Там уверяют, что стоимость большинства таких отправлений была искусственно занижена с целью избежать уплаты таможенных пошлин. В ЕК планируют 90% поступлений от новых сборов направлять в бюджет ЕС, а оставшиеся 10% — государствам-членам.

Агентство цитирует депутата Европарламента Дирка Готинка, занимающегося продвижением таможенной реформы ЕС, который заявил, что сбор в размере €2 был введен против «крайне токсичной бизнес-модели импорта дешевых товаров из Китая, не соответствующих установленным требованиям». Он отметил:

«Новые бюджетные поступления дают нам возможность и средства компенсировать десятилетия недостаточного финансирования и обеспечить европейские таможенные органы ресурсами, необходимыми для эффективной защиты нашего единого рынка».

Как отмечает агентство, китайские компании уже начали пытаться приспособиться к новым условиям. Платформа AliExpress, принадлежащая китайской Alibaba, сообщила о расширении сети местных складов в ответ на введение сборов. Там также подчеркнули, что дополнительные сборы ударят по европейским потребителям с низкими доходами и «усугубят кризис стоимости жизни».

Кроме того, по данным Reuters, маркетплейс Temu начал предлагать некоторым покупателям скидки, компенсирующие новые платежи. Агентство называет это попыткой компании предотвратить резкий рост для конечных потребителей, которые «привыкли покупать платья по €5».

О расширении сети складов сообщила и компания Shein.

Ранее ЕК оштрафовала онлайн-платформу розничной торговли AliExpress на €550 млн за неспособность пресечь продажи контрафактной продукции, а также небезопасных игрушек и одежды. Аналогичные наказания получали и другой китайский маркетплейс — Temu (€200 млн).

Когда с 1 июля 2026 года вводился дополнительный сбор для клиентов онлайн-платформ в €3 за каждую отправленную посылку, в ЕК заявляли, что это сделано ради снижения рисков для потребителей и защиты честной конкуренции.