Еврокомиссия оштрафовала на €200 млн маркетплейс Temu за продажу некачественных товаров

The Insider
Еврокомиссия оштрафовала маркетплейс Temu, принадлежащий китайской компании PDD Holdings, на €200 млн за нарушение Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Как отмечает Der Spiegel, на данный момент это самый высокий штраф, наложенный в соответствии с данным законом. 

Расследование против платформы началось еще в октябре 2024 года, предварительные выводы были опубликованы летом 2025 года. Расследование включало в себя проверку «тайным покупателем», проведенную сторонней организацией по заказу Еврокомиссии. Благодаря ей выяснилось, что на маркетплейсе продавались зарядные устройства, не отвечающие базовым требованиям безопасности, и детские игрушки с превышающим нормы содержанием опасных химических веществ или мелкими съемными деталями, которыми дети могут подавиться. Еврокомиссия сочла, что компания не провела надлежащей оценки рисков и не предприняла мер к тому, чтобы потребители не могли покупать опасные товары. 

Согласно DSA теперь в течение месяца компания должна предоставить Еврокомиссии план устранения нарушений. Его в течение двух месяцев будут рассматривать Совет по цифровым услугам ЕС и Еврокомиссия, которая вынесет окончательное решение и установит сроки реализации плана. 

«Оценке рисков, проводимой Temu, не хватает конкретики, она не основана на веских доказательствах и не является всеобъемлющей. Она скрывает от регулирующих органов, пользователей и общественности истинный масштаб потенциального вреда, причиняемого нелегальной продукцией, продаваемой на Temu. Теперь настало время для Temu соблюдать закон», — заявила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

