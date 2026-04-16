Еврокомиссия потребовала от Google делиться поисковыми данными с конкурентами

Еврокомиссия выдвинула предложение, по которому Google должен будет открыть сторонним поисковым системам — включая чат-боты с функцией поиска на базе искусственного интеллекта — доступ к своим данным. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии от 16 апреля.

Предложение охватывает объем, способы и периодичность передачи данных, которыми Google должен будет делиться, процедуры обезличивания персональной информации, правила доступа для компаний-получателей и параметры ценообразования. По замыслу Еврокомиссии, конкурирующие поисковые системы, которые чиновники называют «бенефициарами данных», смогут таким образом улучшить свои сервисы и побороться с доминированием поиска Google. Заинтересованные стороны могут направить свои замечания до 1 мая, окончательное решение будет принято в июле.

В Google намерены выступить против этих мер. Старший юрисконсульт компании по вопросам конкуренции Клэр Келли заявила, что предложенные меры избыточны и ставят под угрозу приватность пользователей. Она сказала:

«Сотни миллионов европейцев доверяют Google свои самые деликатные запросы — в том числе личные вопросы о здоровье, семье и финансах, — а предложение Комиссии вынудит нас передать эти данные третьим сторонам при опасно неэффективной защите приватности».

В марте 2025 года Google предъявили обвинения в нарушении DMA, после чего компания выдвинула собственные предложения, призванные успокоить регулятор и конкурентов, но конкуренты сочли их недостаточными. С 2017 года Google заплатил в Европе штрафов на €9,71 млрд за различные антимонопольные нарушения. За нарушения DMA штраф может достигать 10% от глобальной годовой выручки компании.

В декабре 2025 года Еврокомиссия начала против Google отдельное антимонопольное расследование, связанное с использованием онлайн-контента, в том числе роликов на YouTube для обучения искусственного интеллекта. Регулятор проверяет, не навязывает ли компания издателям и авторам несправедливые условия и не ставит ли разработчиков конкурирующих ИИ-моделей в невыгодное положение, предоставляя себе привилегированный доступ к контенту. Отдельные претензии вызывает инструмент AI Overview, который компилирует обобщенные ответы из сторонних источников без выплаты компенсаций владельцам контента и без возможности предотвратить такое использование.