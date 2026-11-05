FT: Microsoft отказалась от сделки на десятки миллиардов долларов с самым дорогим британским ИИ-стартапом Nscale

Microsoft отказалась от опциона, который позволял более чем вдвое расширить контракт на аренду вычислительных мощностей у британского стартапа Nscale в Техасе, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Потенциальная сделка оценивалась в десятки миллиардов долларов. Теперь самому дорогому ИИ-стартапу Великобритании придется искать для площадки новых клиентов, иначе он лишится миллиардов долларов будущей выручки.

Отмечается, что неудача может осложнить планы Nscale, которая в этом году готовится к первичному размещению акций (IPO) с ориентиром на оценку в $35 млрд. Компанию поддерживает Nvidia, а в ее совет директоров входят бывший топ-менеджер Meta Шерил Сэндберг и экс-вице-премьер Великобритании Ник Клегг. Как пишет FT, инвесторы всё настороженнее относятся к поставщикам облачных мощностей для ИИ вроде CoreWeave и Nebius, которые строят дата-центры в долг.

В октябре 2025 года Nscale объявила, что сдаст Microsoft около 240 МВт на соседней с ее дата-центром площадке криптомайнера Ionic Digital, а у американской корпорации будет опцион на вторую очередь в 700 МВт. На этой неделе Nscale уточнила FT, что речь шла примерно о 500 МВт на ее собственной площадке. По словам источника издания, компания ведет переговоры с несколькими потенциальными арендаторами.

Ранее в этом году Microsoft вышла из сделки на $3 млрд по аренде мощностей в британском дата-центре Nscale в Эссексе. Флагманская площадка компании в Западной Вирджинии, ключевая для контракта с Anthropic на $45 млрд, столкнулась с задержками строительства и протестами жителей. В первом полугодии 2026 года чистый убыток Nscale составил $1 млрд при выручке $141 млн. Собеседник FT утверждает, что решение Microsoft не отразится на портфеле заказов компании в $103 млрд.

Как пишет издание, недовольство строительством дата-центров стало одной из причин, по которым избиратели на прошедших во вторник промежуточных выборах в США отвернулись от кандидатов-республиканцев. Избранные губернаторы-демократы, в том числе в Техасе, призвали немедленно ввести мораторий на такие проекты. Накануне выборов агентство Reuters сообщало, что жители десяти штатов проголосуют как минимум по 41 местной инициативе об отсрочке, запрете или новых требованиях к дата-центрам.