Руководители банков и представители Агентства национальной безопасности (АНБ) в ходе закрытых слушаний проинформировали членов Конгресса США о причинах технических сбоев в компьютерных системах разных организаций, произошедших за последнюю неделю. Как пишет The Washington Sun со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений, конгрессменам сообщили, что сбои были вызваны попытками устранить уязвимости в безопасности, выявленные с помощью искусственного интеллекта.

«Эти модели выявляют массовые уязвимости, и это повышает необходимость немедленного исправления. Они пытаются внедрить множество исправлений одновременно — больше, чем то, на что рассчитана система», — рассказал неназванный представитель Конгресса.

Крупные компании и правительственные учреждения все чаще обучают самые мощные модели ИИ для выявления уязвимостей, пишет The Washington Sun. Как только эти пробелы выявлены, на организации оказывается огромное давление с требованием как можно скорее исправить ошибки из-за опасений, что злоумышленники имеют либо скоро получат доступ к сопоставимым инструментам ИИ.

За последнюю неделю из-за сбоев в компьютерных системах в США отменили более 20 тысяч авиарейсов. Произошел сбой в работе сервисов Microsoft — Outlook, Teams, SharePoint, Copilot и других, затронувший в том числе государственные структуры. Клиенты нескольких банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, жаловались на сбои в работе сервисов. Наконец, перестала работать сверхсекретная сеть NSA Net, через которую сотрудники АНБ передают друг другу секретную информацию.