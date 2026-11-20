Государственный совет в Турции на этой неделе окончательно отклонил жалобы адвокатов и оставил в силе решение аннулировать диплом бывшего мэра Стамбула и оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Наличие высшего образования, по турецким законам, является необходимым условием для возможности баллотироваться в президенты. Вместе с уголовным делом, приговор по которому тоже озвучили в эту среду, это делает участие Имамоглу в выборах президента 2028 года практически невозможным.
Решение, впрочем, не было непредсказуемым, считает турецкий политолог Керим Хас. Независимо от решения вышестоящей инстанции в виде Верховного суда нынешние власти Турции все равно не допустят Имамоглу до выборов, уверен эксперт.
Что случилось
Экрема Имамоглу задержали и арестовали еще весной прошлого года. Тогда это вызвало масштабные протесты, оппозиция выдвинула Имамоглу, уже отстраненного от должности мэра Стамбула, в качестве кандидата в президенты, но это не остановило уголовные дела против него. Внутри самой партии произошел раскол.
Судебный процесс начался в апреле (задержание было в марте). Изначально Имамоглу судили за угрозы в адрес главного прокурора и в июле по этому делу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. Помимо прочего, Имамоглу также обвиняли в коррупции, взяточничестве и покупках голосов на съезде делегатов оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Именно по последнему делу суд на этой неделе вынес приговор.
Дело касалось съезда партии, прошедшего еще в ноябре 2023 года под его председательством. Утверждалось, что делегатам обещали деньги и другие привилегии, если те проголосуют за Озгюра Озеля как кандидата на пост лидера партии. По делу проходили 12 человек. Девятерых из них, включая Имамоглу, приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав виновными в нарушении избирательного законодательства.
Помимо этого приговора Государственный совет Турции на этой неделе отклонил последнюю жалобу адвокатов бывшего мэра на решение об аннулировании его университетского диплома. Диплом Имамоглу незадолго до его задержания аннулировал Стамбульский университет по запросу Генпрокуратуры.
Тем самым его фактически лишили его возможности баллотироваться в президенты: по закону, участвовать в президентских выборах могут только люди с высшим образованием. На одном из слушаний по этому делу в сентябре прошлого года бывший мэр Стамбула заявил, что над его обвинительным заключением работал не прокурор, а «человек, который знал, что его победят на следующих выборах», намекая, судя по всему, на Эрдогана.
Вдобавок к решению об аннулированном дипломе приговор по уголовному делу на этой неделе также запрещает Имамоглу баллотироваться на выборах. Всё вместе делает его участие в выборах практически невозможным.
Окончательное устранение соперника
Это решение не было непредсказуемым, сказал The Insider политолог Керим Хас. Решения судов на этой неделе, по мнению эксперта, можно расценивать как окончательное устранение главного оппонента Эрдогана:
«В ближайшие годы Эрдоган не освободит Имамоглу. Эрдоган уже подкупил почти все так называемые оппозиционные силы, в том числе прокурдскую партию, которая молчит. [Кемаля] Кылычдароглу Эрдоган тоже купил и поставил во главе Республиканской народной партии, несмотря на то что именно Кылычдароглу выдвигал Имамоглу как кандидата в мэры Стамбула. После этого их разногласия усугубились, и сейчас они ненавидят друг друга. <...> Что касается Озгюра Озеля, главы Новой партии, то он фактически сам готовится баллотироваться в президенты в 2028 году, но у него нулевые шансы победить на этих выборах».
Предположить, кого выдвинет турецкая оппозиция, по словам политолога, сложно:
«Остался ли кто-то из оппозиции? У Турции нет оппозиции. В России даже чуть больше оппозиции, чем в Турции. Я думаю, что в России тоже ее фактически нет, но там хотя бы так называемые оппозиционные партии открыто поддерживают Путина, а в Турции такие партии поддерживают Эрдогана, но очень лицемерно.
У них нет цели победить на выборах в 2028 году. Эрдоган каждый день подкупает одного мэра из оппозиционного блока. В той же Анталии недавно мэр перешел из Новой партии в партию Эрдогана. Мэр города Измира тоже это сделал. Кто-то открыто переходит на сторону Эрдогана, а кто-то ведет себя как скрытый сторонник».
В целом, Эрдогану по силам остаться у власти и после 2028 года, избравшись на новый срок, считает эксперт. Потенциальным кандидатам, которые смогут обойти его на голосовании, путь на выборы закрыт, резюмирует он.