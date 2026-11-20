Судебный процесс начался в апреле (задержание было в марте). Изначально Имамоглу судили за угрозы в адрес главного прокурора и в июле по этому делу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. Помимо прочего, Имамоглу также обвиняли в коррупции, взяточничестве и покупках голосов на съезде делегатов оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Именно по последнему делу суд на этой неделе вынес приговор.

Дело касалось съезда партии, прошедшего еще в ноябре 2023 года под его председательством. Утверждалось, что делегатам обещали деньги и другие привилегии, если те проголосуют за Озгюра Озеля как кандидата на пост лидера партии. По делу проходили 12 человек. Девятерых из них, включая Имамоглу, приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав виновными в нарушении избирательного законодательства.

Помимо этого приговора Государственный совет Турции на этой неделе отклонил последнюю жалобу адвокатов бывшего мэра на решение об аннулировании его университетского диплома. Диплом Имамоглу незадолго до его задержания аннулировал Стамбульский университет по запросу Генпрокуратуры.

Тем самым его фактически лишили его возможности баллотироваться в президенты: по закону, участвовать в президентских выборах могут только люди с высшим образованием. На одном из слушаний по этому делу в сентябре прошлого года бывший мэр Стамбула заявил, что над его обвинительным заключением работал не прокурор, а «человек, который знал, что его победят на следующих выборах», намекая, судя по всему, на Эрдогана.

Вдобавок к решению об аннулированном дипломе приговор по уголовному делу на этой неделе также запрещает Имамоглу баллотироваться на выборах. Всё вместе делает его участие в выборах практически невозможным.