Главная оппозиционная партия Турции раскололась после многомесячного давления властей

Озгюр Озель, смещенный с поста председателя главной оппозиционной силы Турции — Республиканской народной партии (CHP), объявил 21 июля о формальном выходе из нее и намерении основать новую партию, сообщает Reuters. По словам политика, он был вынужден покинуть партию, созданную основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, после того как суд аннулировал итоги съезда 2023 года, на котором Озель был избран лидером. Это решение вернуло к руководству CHP Кемаля Кылычдароглу, возглавлявшего партию 13 лет и проигравшего Реджепу Тайипу Эрдогану президентские выборы 2023 года.

Как отмечает Reuters, давление на CHP продолжается с конца октября 2024 года, когда по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана был арестован мэр стамбульского района Эсеньюрт Ахмет Озер. С тех пор сотни членов и функционеров партии были задержаны или оказались под следствием по делам о коррупции и другим обвинениям, которые CHP отвергает. В марте 2025 года был заключен под стражу мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный политический соперник Эрдогана. Его арест спровоцировал крупнейшие за десятилетие протесты в стране и обвал на рынках. Имамоглу обвиняют в коррупции, шпионаже и терроризме — все обвинения он категорически отрицает. Кроме того, его университетский диплом был аннулирован, что по турецким законам лишает политика права баллотироваться в президенты.

Оппозиция, правозащитники и ряд европейских лидеров называют преследования политически мотивированной кампанией по подавлению инакомыслия. Власти это отрицают и настаивают на независимости судебной системы. Сам Эрдоган, находящийся у власти более двух десятилетий, исчерпал лимит президентских сроков — он сможет снова баллотироваться лишь в случае досрочных выборов или изменения конституции. Очередные выборы намечены на 2028 год.

После победы CHP над правящей Партией справедливости и развития (AKP) на местных выборах 2024 года ряд оппозиционных мэров были отстранены, арестованы или попали под уголовное преследование, а некоторые политики перешли в другие партии или вышли из CHP. Так, многолетний мэр Айдына Озлем Черчиоглу в августе 2025 года вступила в AKP, а мэр Измира Джемиль Тугай покинул CHP, сославшись на решение суда об аннулировании съезда. AKP тем временем укрепила позиции в парламенте: к ней присоединились 16 депутатов, в том числе избранные от оппозиционных партий, и теперь у нее 277 мандатов.

Решение апелляционного суда об отмене итогов съезда CHP назвала судебным переворотом, Озель обещал оспаривать его в судебном порядке. Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием судебной независимости, верховенства права и политического плюрализма в Турции. Вердикт также ударил по рынкам: лира и другие турецкие активы подешевели, а центробанку пришлось продать миллиарды долларов из валютных резервов.

В мае турецкая полиция со слезоточивым газом ворвалась в штаб-квартиру CHP в Анкаре, чтобы выселить отстраненное руководство партии после решения суда.