Полиция Турции со слезоточивым газом ворвалась в штаб главной оппозиционной партии после решения суда о смене ее лидера

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Полиция Турции со слезоточивым газом ворвалась в штаб-квартиру главной оппозиционной партии страны — Республиканской народной партии (CHP), — чтобы выселить ее отстраненное руководство. Столкновения произошли в Анкаре после того, как власти потребовали исполнить решение суда об отмене итогов партийного съезда 2023 года, на котором лидером CHP был избран Озгюр Озель.

Как сообщает Reuters, сотрудники полиции прорвались через баррикады у входа в здание партии. На кадрах агентства видно, как внутри штаб-квартиры распыляют слезоточивый газ, а находившиеся там сторонники Озеля бросают предметы в сторону полицейских. Информации о пострадавших пока нет.

Суд в Турции 21 мая аннулировал результаты съезда CHP, сославшись на нарушения при голосовании. Вместо Озгюра Озеля суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, который возглавлял CHP более десяти лет и проиграл Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах 2023 года.

Озель назвал решение суда «судебным переворотом» и заявил, что не покинет штаб-квартиру партии. Во время полицейской операции он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что CHP «подверглась атаке», и призвал сторонников защищать партийные офисы.

Турецкий политолог Керим Хас ранее говорил The Insider, что решение суда связано не столько с внутрипартийным конфликтом, сколько с интересами Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, возвращение Кемаля Кылычдароглу выгодно властям, поскольку он «не представляет рисков» для Эрдогана, в отличие от более амбициозного Озгюра Озеля и арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого оппозиция рассматривает как потенциального кандидата в президенты.

