Турецкий суд отстранил Озгюра Озеля от лидерства в главной оппозиционной партии НРП и вернул власть в ней проигравшему Эрдогану Кылычдароглу

Апелляционный суд Анкары отстранил лидера главной оппозиционной партии Турции Озгюра Озеля, отменив решение съезда Народно-республиканской партии (НРП), на котором его избрали председателем в 2023 году. Об этом сообщает Reuters. На его место суд вернул бывшего главу НРП Кемаля Кылычдароглу, потерпевшего поражение от Эрдогана на президентских выборах того же года.

Ранее суд первой инстанции отказался рассматривать дело о нарушениях на партийном съезде по существу, однако апелляционная инстанция это решение отменила. НРП квалифицировала вынесенный приговор как «попытку переворота», зампред парламентской фракции партии Али Махир Басарир заявил:

«Это попытка переворота, осуществленная через судебную систему, и удар по воле 86 млн человек».

Правительство Эрдогана в свою очередь отвергает обвинения в использовании судов для давления на оппозицию и настаивает, что решение укрепляет верховенство закона. Возвращенный на пост Кылычдароглу призвал к спокойствию, выразив надежду, что Турция извлечет пользу из произошедшего. Озель созвал экстренное совещание партийного руководства, а сторонники НРП объявили о проведении протестов.

Отмечается, что фондовый рынок Borsa Istanbul отреагировал падением на 6% — торги были приостановлены из-за срабатывания защитного механизма. Центральный банк продал, по данным четырех трейдеров, опрошенных агентством, миллиарды долларов для стабилизации рынка. Инвесторы опасаются повторения сценария марта 2025 года, когда арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу спровоцировал масштабную распродажу активов и временно остановил цикл снижения процентных ставок.

Как пишет Reuters, решение суда укрепляет позиции Эрдогана накануне президентских выборов 2028 года, которые могут состояться и раньше. НРП по опросам идет примерно вровень с правящей Партией справедливости и развития и столкнулась с беспрецедентным судебным давлением начиная с 2024 года. С тех пор под стражей оказались сотни членов партии и избранных чиновников, включая самого Имамоглу, официально выдвинутого оппозицией кандидата на пост главы государства.

Задержание Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с Курдской рабочей партией в марте 2025 года спровоцировало крупнейшие протесты в современной истории Турции — в выходные 29–30 марта на улицы вышли более 2 млн человек.

Турецкий политолог Керим Хас в комментарии The Insider отметил, что независимого суда в Турции уже давно нет, поэтому решение апелляционного суда — «это игры Эрдогана с оппозицией».