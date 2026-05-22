Турецкий суд отстранил Озгюра Озеля от лидерства в главной оппозиционной партии НРП и вернул власть в ней проигравшему Эрдогану Кылычдароглу

Апелляционный суд Анкары отстранил лидера главной оппозиционной партии Турции Озгюра Озеля, отменив решение съезда Народно-республиканской партии (НРП), на котором его избрали председателем в 2023 году. Об этом сообщает Reuters. На его место суд вернул бывшего главу НРП Кемаля Кылычдароглу, потерпевшего поражение от Эрдогана на президентских выборах того же года.
Ранее суд первой инстанции отказался рассматривать дело о нарушениях на партийном съезде по существу, однако апелляционная инстанция это решение отменила. НРП квалифицировала вынесенный приговор как «попытку переворота», зампред парламентской фракции партии Али Махир Басарир заявил:
«Это попытка переворота, осуществленная через судебную систему, и удар по воле 86 млн человек».
Правительство Эрдогана в свою очередь отвергает обвинения в использовании судов для давления на оппозицию и настаивает, что решение укрепляет верховенство закона. Возвращенный на пост Кылычдароглу призвал к спокойствию, выразив надежду, что Турция извлечет пользу из произошедшего. Озель созвал экстренное совещание партийного руководства, а сторонники НРП объявили о проведении протестов.
Отмечается, что фондовый рынок Borsa Istanbul отреагировал падением на 6% — торги были приостановлены из-за срабатывания защитного механизма. Центральный банк продал, по данным четырех трейдеров, опрошенных агентством, миллиарды долларов для стабилизации рынка. Инвесторы опасаются повторения сценария марта 2025 года, когда арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу спровоцировал масштабную распродажу активов и временно остановил цикл снижения процентных ставок.
Как пишет Reuters, решение суда укрепляет позиции Эрдогана накануне президентских выборов 2028 года, которые могут состояться и раньше. НРП по опросам идет примерно вровень с правящей Партией справедливости и развития и столкнулась с беспрецедентным судебным давлением начиная с 2024 года. С тех пор под стражей оказались сотни членов партии и избранных чиновников, включая самого Имамоглу, официально выдвинутого оппозицией кандидата на пост главы государства.
Задержание Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с Курдской рабочей партией в марте 2025 года спровоцировало крупнейшие протесты в современной истории Турции — в выходные 29–30 марта на улицы вышли более 2 млн человек.
Турецкий политолог Керим Хас в комментарии The Insider отметил, что независимого суда в Турции уже давно нет, поэтому решение апелляционного суда — «это игры Эрдогана с оппозицией».
«Эрдогану нужен Кылычдароглу потому, что тот был председателем Республиканской народной партии с 2010 до 2023 года. В течение этих 13 лет Кылычдароглу проиграл минимум 13 выборов, включая и парламентские, и президентские, и референдумы. Это очень удобный вариант для Эрдогана, потому что он не представляет рисков.
Все оппозиционные партии в Турции сейчас карманные. Отличие состоит в том, что Озгюр Озель лоялен Эрдогану на 99%, а Кылычдароглу на 100%. Ему нужны слабые лидеры в оппозиционных партиях, которые не будут создавать препятствия. После того, как Имамоглу арестовали, Озгюр Озель продолжал поддерживать его и посещал в тюрьме, продолжал заявлять, что будет кандидатом вместо Имамоглу на следующих выборах. Эрдоган хотел ограничить его пространство в политике, но Озгюр Озель оказался немного амбициознее и не послушался.
Имамоглу — это реальный соперник Эрдогана, потому что он такой же человек. Имамоглу тоже общается с народом: общается с националистами как националист, с курдами как курд, с либералами как либерал, с религиозными людьми как религиозный. Он читает Коран в мечетях, как Эрдоган, использует религию, как Эрдоган. Это очень большой риск для него [Эрдогана], и поэтому он арестовал Имамоглу.
Разделение и противоречие в Народной республиканской партии играет на руку Эрдогану. Эту партию называют иногда „партией тысячи фракций“. Между ними есть борьба и даже ненависть, и Эрдоган это ловко использует, параллельно снимая для себя риски на выборах 2028 года. По конституции он не может избираться в третий раз, если выборы будут своевременными. Он, скорее всего, объявит досрочные выборы, либо ему придется изменить конституцию. Поэтому Эрдоган и думает, что легче для него будет просто снова поставить во главе оппозиции Кылычдароглу».