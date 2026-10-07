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Мэр Измира, «оплота светской оппозиции Турции», перешел в партию Эрдогана

The Insider
Фото: Mustafa Kamaci/Presidential Press Office

Фото: Mustafa Kamaci/Presidential Press Office

Мэр Измира Джемиль Тугай, избранный в 2024 году от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), 7 октября вступил в правящую Партию справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters. Церемония прошла в Анкаре. Таким образом партия президента получила третий по величине город страны, который ей ни разу не удавалось выиграть на выборах. Тугай сказал:

«Не сомневаюсь, что при согласии между местной властью и центральным правительством мы добьемся многого».

Измир давно считается главным оплотом светской социал-демократической оппозиции, отмечает агентство. В марте 2024 года Тугай набрал там 49% голосов против 37% у кандидата ПСР, а РНП победила в 28 из 30 районов города.

Тугай покинул РНП в июне, после того как суд отменил итоги партийного съезда 2023 года и лишил Озгюра Озеля поста председателя. В созданную Озелем и 90 депутатами «Новую партию» мэр не вступил и оставался независимым. Накануне Озель обвинил ПСР в том, что она шантажом и угрозой тюрьмы вынудила Тугая сменить партию. Эрдоган на церемонии назвал такие заявления «клеветой и домыслами».

Тугай стал вторым мэром крупного города, перешедшим из РНП в ПСР, — до него так поступила глава Айдына Озлем Черчиоглу. Десятки оппозиционных мэров, включая главу Стамбула Экрема Имамоглу и предшественника Тугая Тунча Сойера, находятся под арестом по делам о коррупции. Оппозиция считает преследование политически мотивированным, власти настаивают на независимости судов.

В конце июля Озель рассказал изданию Medyascope, что бывший депутат от ПСР угрожал одному из мэров «Новой партии» тюрьмой, требуя перейти к Эрдогану. Тогда же по делу о коррупции арестовали мэра стамбульского района Ускюдар Синем Дедеташ, которая, по слухам, собиралась вступить в партию Озеля.

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Публикация:«Мэр Измира, «оплота светской оппозиции Турции», перешел в партию Эрдогана»

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