«Арест мэра Ускюдара Дедеташ — продолжение политики Эрдогана по преследованию успешных сторонников его противника Имамоглу» — политолог

Исполняющим обязанности мэра стамбульского района Ускюдар после ареста занимавшей эту должность с 2024 года Синем Дедеташ стала член муниципального совета от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Сибель Тан Четинкая, сообщает издание Hurriet.

Голосование совета проходило сложно: и.о. мэра избрали только с четвертой попытки, поскольку три раза подряд ни один из кандидатов не получил простого большинства голосов. В итоге состоялся финальный тур, в котором Сибель Тан Четинкая была избрана как набравшая больше голосов, чем остальные кандидаты. Представители правящей «Партии справедливости и развития» заявили, что глава местного отделения «Новой партии» Озгюр Челик давил на фракцию РНП и обещал подать в суд.

Дедеташ поздравила Четинкая из заключения. «Иногда самые прекрасные ответы даются без лишних слов. Спасибо, Ускюдар, поздравляю мэра Сибель», — опубликовано на ее странице в Twitter (X).

Дедеташ задержали в конце июля этого года по делу о взяточничестве, коррупции и организации преступной сети. Вместе с ней по тому же делу проходят еще пять муниципальных чиновников. Дело связано с компанией Kent A.Ş., которая, не имея полномочий выдавать разрешения на строительство, тем не менее принимала участие в выдаче таких разрешений.

Политолог Керим Хас в разговоре с The Insider рассказал, что арест Дедеташ — часть политики Реджепа Тайипа Эрдогана по ослаблению оппозиционных сил:

«Ускюдар — традиционно консервативный район Стамбула, долгое время считавшийся крепостью „Партии справедливости и развития“ Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Эрдоган зарегистрирован именно в этом районе, здесь его стамбульский дом. И поэтому, когда Народная республиканская партия выиграла местные выборы в 2024 году, это была как будто революция для Ускюдара и маленькая победа кемалистов над Эрдоганом. Кроме того, в том же году Имамоглу второй раз стал мэром Стамбула. К тому же Синем Дедеташ — первая женщина — мэр района, что тоже имеет значение для Эрдогана. Еще до задержания Дедеташ были слухи о том, что она может перейти в „Новую партию“ Озгюра Озеля, которая недавно отделилась от „Республиканской народной партии“. Партия Озгюра Озеля стала главной оппозиционной партией в политической системе Турции сейчас из-за того, что у них девяносто депутатов в парламенте. Это делает „Новую партию“ второй после партии Эрдогана. Здесь главный вопрос не в коррупции. Вся политическая система Турции коррумпирована уже долгое время — и оппозиция, и властные партии. Главная забота Эрдогана — это ослабление партии Озеля и очищение ее от успешных сторонников бывшего лидера РНП и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. А Дедеташ работала в мэрии Стамбула под его руководством, и отвечала за логистику, в том числе за водный транспорт, который для города очень важен. По образованию она — инженер-кораблестроитель, поэтому была в этой роли на своем месте».

Сам Озгюр Озель в интервью турецкому медиа Medyascope рассказал после задержания Дедеташ, что один из мэров, состоящих в «Новой партии», сообщил ему об угрозах от бывшего депутата от «Партии справедливости и развития». Последний требовал от мэра перейти в партию Эрдогана под угрозой тюрьмы.

В мае апелляционный суд отстранил Озеля от руководства «Республиканской народной партией», отменив решение партсъезда 2023 года. Этот пост вернули Кемалю Кылычдароглу, потерпевшему поражение от Эрдогана на президентских выборах того же года. Лидера партии — Имамоглу — задержали в 2025 году по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Он до сих пор находится под следствием. Его считали основным конкурентом Эрдогана на президентских выборах 2027 года.