В Турции по делу о коррупции задержали главу района Стамбула, избранную от оппозиционной партии

В Турции задержали главу стамбульского района Ускюдар Синем Дедеташ, избранную от Республиканской народной партии, пишет Daily Sabah. Вместе с ней по тому же делу проходят еще пять муниципальных чиновников. Им всем предъявлены обвинения во взяточничестве, коррупции и организации преступной сети.

Дело связано с компанией Kent A.Ş., которая, не имея полномочий выдавать разрешения на строительство, тем не менее принимала участие в выдаче таких разрешений. Ее сотрудники якобы создали секретную коммуникационную сеть, в которой земельные участки и здания, требующие разрешений, были обозначены разными цветами для координации процесса. Кроме того Управление по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) показали, что компания Kent A.Ş. и подрядчики подписали многочисленные фиктивные соглашения об оказании «консультационных услуг» на общую сумму более 1 миллиона турецких лир. По итогам сделок от подрядчиков было получено свыше 361 млн турецких лир.

Давление на CHP продолжается с конца октября 2024 года, когда по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана был арестован мэр стамбульского района Эсеньюрт Ахмет Озер. С тех пор сотни членов и функционеров партии были задержаны или оказались под следствием по делам о коррупции и другим обвинениям, которые CHP отвергает. В марте 2025 года был заключен под стражу мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный политический соперник Эрдогана.

Озгюр Озель, смещенный с поста председателя главной оппозиционной силы Турции — Республиканской народной партии (CHP), объявил 21 июля о формальном выходе из нее и намерении основать новую партию. По словам политика, он был вынужден покинуть партию, созданную основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, после того как суд аннулировал итоги съезда 2023 года, на котором Озель был избран лидером. Это решение вернуло к руководству CHP Кемаля Кылычдароглу, возглавлявшего партию 13 лет и проигравшего Реджепу Тайипу Эрдогану президентские выборы 2023 года.