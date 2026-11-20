Два танкера с российским дизельным топливом прибыли в порт Итакоатиара в Бразилии, сообщает The Maritime Executive. Сначала туда прибыл Leruo (IMO: 9385831), который изначально должен был доставить груз в США. Следом пришел Primorye (IMO: 9236743).

Еще один танкер, Beast (IMO: 9290921), в настоящее время движется вдоль побережья Южной Америки. В системе AIS у него указан статус «Бразилия — в ожидании распоряжений» (Brazil For Orders).

В середине ноября Bloomberg писал, что бразильским топливным дистрибьюторам предлагают российское дизельное топливо после того, как сорвались поставки в США, однако они считают цены на него слишком высокими. По словам президента ассоциации бразильских импортеров топлива Abicom Сержиу Араужу, к доставке в этом месяце предложено как минимум четыре танкерные партии. Как отмечало агентство, если покупатели всё же найдутся, объем в 1,1 млн баррелей почти вдвое превысит октябрьский импорт дизеля из России.

9 октября Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки, после чего Минфин США выдал временную лицензию на его импорт. В США были отправлены как минимум три танкера с российским дизелем, но ни один из них не дошел до пункта назначения. Все суда сменили курс вскоре после промежуточных выборов, на которых победила Демократическая партия, получившая в результате контроль над обеими палатами Конгресса.

Еще до выборов демократы из обеих палат Конгресса разослали портам, банкам и энергокомпаниям письма, предупредив, что покупка российского дизеля нарушает закон и за это грозит ответственность вплоть до уголовной. Впоследствии губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портов и владельцев терминалов, что прием российского дизеля может нарушить федеральный закон.