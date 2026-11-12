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Россия в октябре нарастила экспорт дизеля в два раза. Штаты пока не получили ни одной поставки — FT

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

В прошлом месяце Россия смогла удвоить экспорт дизельного топлива благодаря послаблениям санкционных ограничений со стороны США. Сами Штаты, чей президент Дональд Трамп объявлял «дизельную сделку» с Москвой, не получили ни одной из поставок. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет газета Financial Times.

В октябре Россия экспортировала 271 тысячу баррелей дизельного топлива в сутки — по сравнению со 135 тысячами баррелей в сутки месяцем ранее. Похожие цифры назвали в Energy Aspects: 260 тысяч баррелей в сутки в течение октября. 

Средние показатели за пять лет для этого месяца составляли около 700 тысяч баррелей в сутки. 

Рост произошел после того, как в начале октября Трамп объявил о «дизельной сделке» с Россией и поставках топлива в Штаты. Для этого Минфин США выдал временную лицензию, которая разрешает импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Импорт был под запретом с 2022 года.

Однако пока ни один из танкеров с топливом для Штатов не достиг американского побережья. Сказались опасения потенциальных покупателей, касающиеся юридических последствий и репутационных потерь.

FT отмечает, что на рост экспортных объемов повлияло также временное энергетическое перемирие, когда Украина перестала наносить удары по объектам российской энергетики и нефтепереработки. С тех пор как удары возобновились, атаки вывели из строя уже почти треть мощностей российских НПЗ. 

Хотя дизельное топливо пока не поступило на рынок США, увеличился российский экспорт в другие страны — например, Бразилию и Турцию. Представитель Белого дома в разговоре с журналистами назвал эту статистику также достижением Трампа, поскольку сделка по дизелю распространялась не только на Штаты, но и на весь мир. 

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Публикация:«Россия в октябре нарастила экспорт дизеля в два раза. Штаты пока не получили ни одной поставки — FT»

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