Бразильским компаниям предлагают российский дизель, который не удалось продать в США, но его не покупают из-за цены — Bloomberg

Бразильским топливным дистрибьюторам предлагают российское дизельное топливо после того, как поставки в крупнейший нефтяной хаб США сорвались из-за политического сопротивления внутри страны, пишет Bloomberg. По словам президента ассоциации бразильских импортеров топлива Abicom Сержиу Араужу, к доставке в этом месяце предложено как минимум четыре танкерные партии.

Бразильские трейдеры подтвердили, что на прошлой неделе получали такие предложения, однако цены оказались невыгодными по сравнению с американским топливом. Если покупатели всё же найдутся, объем в 1,1 млн баррелей почти вдвое превысит октябрьский импорт дизеля из России. По оценке аналитической компании Kpler, танкеры Leruo, Cerrado, Primorye и Athina M после загрузки в порту Приморск идут в Бразилию — второго после Австралии импортера дизеля в мире.

В начале года Россия резко сократила экспорт дизеля, поскольку украинские дроны вывели из строя значительную часть ее нефтепереработки. Поставки выросли после того, как в октябре Дональд Трамп разрешил их в обход санкций, чтобы смягчить мировой топливный кризис, вызванный ударами Украины и войной в Иране. Однако ни один российский танкер пока не разгрузился в США, поскольку разрешение может противоречить закону 2022 года, запрещающему такой импорт.

На прошлой неделе губернатор Нью-Джерси демократ Мики Шеррилл предупредила операторов портов и владельцев терминалов, что прием российского дизеля может нарушить федеральный закон. В штате находятся одни из крупнейших причалов и нефтехранилищ Нью-Йоркской гавани. На днях танкер Agioi Fanendes, который везет почти 300 тысяч баррелей российского дизеля, развернулся примерно в 740 км от Нью-Йорка и начал двигаться зигзагом.

9 октября Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки, после чего Минфин США выдал временную лицензию на его импорт. В начале ноября издание Financial Times сообщило, что два танкера, направлявшихся с российским дизелем в США, сменили курс, причем Leruo указал пунктом назначения Бразилию.