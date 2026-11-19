Japan Tobacco отразил в отчетности за 2026 год убыток в 1,377 трлн иен (около $8,9 млрд) после того, как Владимир Путин передал все семь российских компаний группы во временное управление. Российские предприятия продолжают работать и юридически остаются в собственности группы, но теперь Japan Tobacco исключает их из своей отчетности, поскольку больше не управляет их работой.

Компания ожидала закончить год с чистой прибылью в 662 млрд иен. Теперь она прогнозирует чистый убыток в 724 млрд иен. Прогноз по дивидендам за год снизили на четверть — с 272 до 204 иен на акцию. Из этой суммы 136 иен уже выплатили, поэтому оставшуюся выплату сократили вдвое — до 68 иен.

Россия приносила группе четверть скорректированной операционной прибыли

До передачи предприятий во временное управление на Россию приходилось около 10% выручки Japan Tobacco и около 25% скорректированной операционной прибыли по прогнозу группы на 2026 год. Чистые активы ее основного российского продавца, ООО «Дж.Т.И. Россия», выросли в 2,6 раза за два года — с $1,24 млрд на конец 2023-го до $3,21 млрд на конец 2025-го, подсчитал The Insider по данным, которые компания раскрыла 19 ноября. За тот же период выручка этого юрлица выросла на 29% — до $2,63 млрд.

В убыток от потери контроля войдут стоимость чистых активов, обесценение займов внутри группы и накопленные курсовые разницы, следует из презентации для инвесторов. В отчете о движении денежных средств Japan Tobacco отдельно отразит выбытие около 400 млрд иен, которые приходились на деньги и депозиты российского бизнеса.

Кто теперь управляет российским бизнесом Japan Tobacco

По указу от 5 ноября АО «Промышленные активы» получило во временное управление четыре компании, в том числе петербургскую фабрику «Петро» и ростовский «Донской табак». На следующий день Путин передал тому же управляющему еще три структуры, включая ООО «Дж.Т.И. Россия», которое занимается продажей сигарет. По указу о временном управлении управляющий получает полномочия собственника за исключением права распоряжаться переданным имуществом. Прекратить временное управление может президент.

Взятие компаний под временное управление подтвердило московское АО «Промышленные активы» под руководством Антона Пивоварова. Его зарегистрировали за 50 дней до первого указа. Пивоваров сказал, что компания намерена сохранить рабочие коллективы и обеспечить стабильную работу предприятий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Japan Tobacco приостановила новые инвестиции в России, но продолжила выпускать и продавать сигареты.

В сентябре Путин по тому же механизму передал во временное управление российские активы Auchan и Nestlé. После первого указа по Japan Tobacco японский МИД выразил протест российскому послу. 18 ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити подняла вопрос о действиях Москвы в отношении японских компаний на встрече с Путиным в китайском Шэньчжэне. Это были первые переговоры лидеров двух стран за семь лет.