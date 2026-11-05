Путин передал во временное управление активы Japan Tobacco International

Владимир Путин подписал указ, который вводит временное управление на четырех российских компаниях японской табачной корпорации Japan Tobacco International (JTI). Компания является крупнейшим производителем сигарет в России.

Во временное управление передали, в частности, табачные фабрики «Петро» (Санкт-Петербург), JTI «Донской табак» (Ростов-на-Дону), «JTI Елец» (Липецкая область) и «Крес Нева» (Ленинградская область).

JTI в России принадлежат бренды сигарет Winston, Camel, Sobranie, «Петр I» и «Донской табак».

Компании перешли во временное управление АО «Промышленные активы». При этом The Insider насчитал по меньшей мере пять компаний с таким названием — какой именно из них достались активы, неизвестно.

В СМИ широко известно о двух из них. Конечным бенефициаром одних «Промышленных активов» РБК ранее называл петербургского предпринимателя Таймураза Боллоева, основателя «БТК Групп», которая занимается пошивом одежды и формы. В 2023 году он возглавил национализированную «Балтику».

Главой еще одной компании является владелец «Столото» Армен Саркисян. Раньше она называлась «С8 Промышленные активы» и входила в холдинг S8 Capital. Он как раз занимался скупкой российских бизнесов иностранных компаний. Например, в 2022 году холдинг купил российский бизнес американского производителя лифтов и эскалаторов Otis, в 2023-м ему перешли активы немецкого Bosch в Энгельсе и российские активы финского производителя лифтов Kone.