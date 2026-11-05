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Новости

Путин передал во временное управление активы Japan Tobacco International

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Владимир Путин подписал указ, который вводит временное управление на четырех российских компаниях японской табачной корпорации Japan Tobacco International (JTI). Компания является крупнейшим производителем сигарет в России. 

Во временное управление передали, в частности, табачные фабрики «Петро» (Санкт-Петербург), JTI «Донской табак» (Ростов-на-Дону), «JTI Елец» (Липецкая область) и «Крес Нева» (Ленинградская область). 

JTI в России принадлежат бренды сигарет Winston, Camel, Sobranie, «Петр I» и «Донской табак».

Компании перешли во временное управление АО «Промышленные активы». При этом The Insider насчитал по меньшей мере пять компаний с таким названием — какой именно из них достались активы, неизвестно. 

В СМИ широко известно о двух из них. Конечным бенефициаром одних «Промышленных активов» РБК ранее называл петербургского предпринимателя Таймураза Боллоева, основателя «БТК Групп», которая занимается пошивом одежды и формы. В 2023 году он возглавил национализированную «Балтику». 

Главой еще одной компании является владелец «Столото» Армен Саркисян. Раньше она называлась «С8 Промышленные активы» и входила в холдинг S8 Capital. Он как раз занимался скупкой российских бизнесов иностранных компаний. Например, в 2022 году холдинг купил российский бизнес американского производителя лифтов и эскалаторов Otis, в 2023-м ему перешли активы немецкого Bosch в Энгельсе и российские активы финского производителя лифтов Kone. 

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Публикация:«Путин передал во временное управление активы Japan Tobacco International»

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