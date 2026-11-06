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Новости

Япония выразила протест России из-за передачи компании Japan Tobacco International во временное управление

The Insider
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Японский МИД выразил протест российскому послу в стране Николаю Ноздреву после передачи активов Japan Tobacco International во временное управление. Об этом пишет издание Kyodo News. 

Обновлено 12:36. Российское посольство в Токио опровергло выражение протеста своему послу со стороны Японии. Об этом со ссылкой на диппредставительство пишет агентство ТАСС.  

На пресс-конференции глава японского Минфина Сацуки Катаяма заявила, что Токио призвал Москву отменить это решение: 

«Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и предприятий», — цитируют ее СМИ. 

Аналогично МИД страны призвал Россию отменить свое решение. 

Активы JTI были переданы во внешнее управление накануне. В России японской корпорации принадлежали четыре предприятия: в Ленобласти, Санкт-Петербурге, Липецкой области и Ростове-на-Дону. Kyodo News отмечает, что на долю российского подразделения приходится около 10% всех продаж Japan Tobacco. 

Компании перешли во временное управление АО «Промышленные активы». При этом The Insider насчитал по меньшей мере пять компаний с таким названием — какой именно из них достались активы, неизвестно. 

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Публикация:«Япония выразила протест России из-за передачи компании Japan Tobacco International во временное управление»

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