Япония выразила протест России из-за передачи компании Japan Tobacco International во временное управление

Японский МИД выразил протест российскому послу в стране Николаю Ноздреву после передачи активов Japan Tobacco International во временное управление. Об этом пишет издание Kyodo News.

Обновлено 12:36. Российское посольство в Токио опровергло выражение протеста своему послу со стороны Японии. Об этом со ссылкой на диппредставительство пишет агентство ТАСС.

На пресс-конференции глава японского Минфина Сацуки Катаяма заявила, что Токио призвал Москву отменить это решение:

«Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и предприятий», — цитируют ее СМИ.

Аналогично МИД страны призвал Россию отменить свое решение.

Активы JTI были переданы во внешнее управление накануне. В России японской корпорации принадлежали четыре предприятия: в Ленобласти, Санкт-Петербурге, Липецкой области и Ростове-на-Дону. Kyodo News отмечает, что на долю российского подразделения приходится около 10% всех продаж Japan Tobacco.

Компании перешли во временное управление АО «Промышленные активы». При этом The Insider насчитал по меньшей мере пять компаний с таким названием — какой именно из них достались активы, неизвестно.