Путин передал во временное управление еще три российских актива Japan Tobacco International, включая фабрику «Переславль-Табак»

Владимир Путин подписал указ, по которому АО «Промышленные активы» получает во временное управление еще три российские компании японской табачной группы Japan Tobacco International (JTI). Речь идет о 100% акций АО «Переславль-Табак», а также о 100% долей в ООО «Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия». Владельцем двух последних выступает люксембургская JTI Investments Sarl.

Ранее, 5 ноября, Путин передал той же управляющей компании четыре структуры JTI — «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». Собеседник «Коммерсанта» на инвестиционном рынке оценивал одни только эти активы в 60 млрд рублей.

JTI работает в России с 1999 года и входит в число крупнейших игроков табачного рынка. По итогам прошлого года на нее приходилось почти 37% российского рынка. Компании принадлежат как международные марки Winston, Camel, LD и Sobranie, так и отечественный «Русский стиль». Основным акционером концерна по-прежнему является японский Минфин, которому принадлежат 37,55%.

Сведений о самом АО «Промышленные активы» в указе нет. Источник «Коммерсанта» в одном из федеральных ведомств называл компанию близкой к Таймуразу Боллоеву. Он основал пивоваренную «Балтику», руководил «Олимпстроем» и владеет холдингом БТК — одним из лидеров российской легкой промышленности.

После передачи первой части активов JTI японский МИД выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву. Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма заявила, что Токио призвал Москву отменить это решение. По данным агентства, на российское подразделение приходится около 10% всех продаж Japan Tobacco.