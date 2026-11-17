Специальный военный трибунал по военным преступлениям в Косово 17 ноября приговорил бывшего президента Косово Хашима Тачи к новому сроку. Об этом сообщает KosovaPress. Его признали виновным в попытке повлиять на судебный процесс по военным преступлениям и приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. В сентябре экс-лидера частично признанной республики приговорили к 25 годам тюрьмы, признав его виновным в военных преступлениях, включая убийства, пытки и незаконное удержание под стражей.

Приговор Тачи был вынесен по отдельному делу, связанному с другим делом, по которому два месяца назад экс-президента Косово приговорили к 25 годам заключения. На этот раз его обвиняли в попытке повлиять на судебный процесс. Согласно обвинению, в 2023 году Тачи через лиц, которые навещали его в следственном изоляторе в Гааге, передавал конфиденциальную информацию о свидетелях обвинения. Прокуроры утверждали, что таким образом политик пытался повлиять на показания свидетелей.

Всего против Тачи выдвинули 11 пунктов обвинения, включая неуважение к суду, препятствование должностным лицам в исполнении их обязанностей и нарушение тайны судебного разбирательства. В итоге экс-президента Косово приговорили к 17 месяцам тюрьмы в дополнение к предыдущему приговору.

Помимо Тачи по этому делу по 12 месяцев лишения свободы получили бывший директор Разведывательного агентства Косово Башкин Смакай и косовский общественный деятель Фадил Фазлиу. Обоим засчитали в срок время, которое они провели в изоляторе, ожидая приговора. Еще один месяц тюрьмы получил экс-министр юстиции частично признанной республики Хайредин Кучи. Его срок засчитают отбытым, если в течение года он не совершит никаких уголовных преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Косово.

Во время заседания Тачи попытался прокомментировать приговор, однако выступить ему не дали. В итоге с места он лишь сказал:

«Это политика, а не правосудие».

Тачи — экс-президент Косово и бывший руководитель Армии освобождения Косово (АОК). 16 сентября 2026 года он был приговорен трибуналом к 25 годам тюрьмы. Суд в Гааге постановил, что Тачи, будучи командующим АОК, в частности, ответственен за убийство 96 политических оппонентов и лиц, которых косовские силы подозревали в сотрудничестве с Сербией.

Тачи сыграл одну из ключевых ролей в борьбе Косово за независимость. Помимо военного прошлого, он занимал должности премьер-министра частично признанной республики, министра иностранных дел, а также был президентом Косово в 2016–2020 годах. В 2020 году Тачи подал в отставку с поста президента после того, как суд в Гааге утвердил против него обвинение за военные преступления 1998–1999 годов. В Гаагу экс-лидер Косово приехал добровольно.

Как писал The Insider, обострение противоречий между косовскими албанцами и сербами произошло в 1989 году, когда Белград упразднил широкую автономию региона, а албанцев начали массово увольнять из госучреждений и полиции. После нескольких лет ненасильственного сопротивления инициатива перешла к Армии освобождения Косова, которая с 1996 года нападала на полицейские участки, сербских гражданских и албанцев-«коллаборационистов». Спецпосланник США Роберт Гелбард тогда называл АОК «без всяких сомнений террористической группой», а за пытки и убийства пленных в лагере Лапушник трибунал в Гааге позже осудил охранника лагеря.

Белград отвечал карательными операциями: со штурма опорных пунктов АОК в Дренице в 1998 году, где погибли десятки человек, включая женщин и детей, началась полномасштабная война, а сотни тысяч албанцев стали беженцами.

После провала переговоров в Рамбуйе НАТО в марте 1999 года без санкции Совбеза ООН начал бомбардировки Югославии, жертвами которых стали, по разным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч мирных жителей. Параллельно сербские силы депортировали и вынудили бежать более 850 тысяч косовских албанцев — за эту кампанию Гаагский трибунал осудил высшее руководство Югославии как участников совместного преступного предприятия. После окончания войны в июне 1999 года Косово покинули около 215 тысяч сербов и других неалбанцев.