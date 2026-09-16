Экс-президента Косово Хашима Тачи приговорили в Гааге к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях

Специальный трибунал по военным преступлениям в Косово 16 сентября приговорил бывшего руководителя Армии освобождения Косово (АОК) и экс-президента частично признанной республики 58-летнего Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters. Его признали виновным в военных преступлениях, включая убийства, пытки и незаконное удержание под стражей.

Бывшего президента Косово, которого судят вместе с еще тремя экс-руководителями АОК — Кадри Весели, Реджепом Селими и Якупом Красничи, воевавших за независимость региона от Сербии в конце 1990-х годов, признали виновным в военных преступлениях и приговорили к 25 годам лишения свободы. Суд в Гааге постановил, что Тачи, будучи командующим АОК, в частности, ответственен за убийство 96 политических оппонентов и лиц, которых косовские силы подозревали в сотрудничестве с Сербией.

Как отмечает Euronews, Тачи — в костюме и галстуке — стоял молча, пока судья Чарльз Смит зачитывал приговор. По словам судьи, экс-президент Косово «использовал свое положение, лидерство, власть и авторитет», чтобы поощрять военные преступления. Политик своей вины не признал.

Тачи сыграл одну из ключевых ролей в борьбе Косово за независимость. Помимо военного прошлого, он занимал должности премьер-министра частично признанной республики, министра иностранных дел, а также был президентом Косово в 2016–2020 годах. В 2020 году Тачи подал в отставку с поста президента после того, как суд в Гааге утвердил против него обвинение за военные преступления 1998–1999 годов. В Гаагу экс-лидер Косово приехал добровольно.

Как писал The Insider, обострение противоречий между косовскими албанцами и сербами произошло в 1989 году, когда Белград упразднил широкую автономию региона, а албанцев начали массово увольнять из госучреждений и полиции. После нескольких лет ненасильственного сопротивления инициатива перешла к Армии освобождения Косова, которая с 1996 года нападала на полицейские участки, сербских гражданских и албанцев-«коллаборационистов» — спецпосланник США Роберт Гелбард тогда называл АОК «без всяких сомнений террористической группой», а за пытки и убийства пленных в лагере Лапушник трибунал в Гааге позже осудил охранника лагеря.

Белград отвечал карательными операциями: со штурма опорных пунктов АОК в Дренице в 1998 году, где погибли десятки человек, включая женщин и детей, началась полномасштабная война, а сотни тысяч албанцев стали беженцами.

После провала переговоров в Рамбуйе НАТО в марте 1999 года без санкции Совбеза ООН начал бомбардировки Югославии, жертвами которых стали, по разным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч мирных жителей. Параллельно сербские силы депортировали и вынудили бежать более 850 тысяч косовских албанцев — за эту кампанию Гаагский трибунал осудил высшее руководство Югославии как участников «совместного преступного предприятия». После окончания войны в июне 1999 года Косово покинули около 215 тысяч сербов и других неалбанцев.