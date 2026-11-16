Например, под номером 89 в данном решении указана сотрудница ООО «АСП» Елена Григорьева. У нее не приведены ни дата рождения, ни номер паспорта, ни отчество. Только в реестре юридических лиц в России зарегистрировано 279 действующих и 1082 недействующих ИП на женщин с таким именем и фамилией; всего же Елен Григорьевых в России должно быть несколько тысяч.

Подобный подход создает удобные лазейки для тех, против кого вводятся санкции, и множество бюрократических проблем для их тезок. Благодаря неполной информации фигуранты санкционных списков имеют шансы пройти скрининг при подаче на визу или открытии банковского счета. И одновременно с этим случайные люди с такими же именами и фамилиями могут лишиться визовых и банковских услуг и доступа к своим финансам.

Еще в одном документе, опубликованном 16 ноября, – Решении Совета ЕС № 2026/2575 – были введены ограничения в отношении 12 физических и 101 юридического лица.

Из 101 организации ошибки в названии и организационно-правовой форме содержатся у двух. Предприятие ООО «Газпром нефтехим Салават» указано как ОАО, а у ООО «РИ-Инвест» приведено прежнее наименование, ООО «Русинвест», а корректное по какой-то причине приведено как «a.k.a. LLC "RI - INVEST"».

При этом из 12 физических лиц ни у одного не указаны паспортные данные, а у четверых отсутствует полная дата рождения. Кроме того, из 12 физических лиц у двоих указан неверный ИНН: у Луизы Завеновны Папазян приведен ИНН, принадлежащий другому фигуранту списка — Артуру Робертовичу Параньянцу. У еще одного фигуранта списка, «кошелька Кадырова» Руслана Байсарова, указан ИНН, в действительности принадлежащий владелице Wildberries Татьяне Ким.

При этом китайские компании Xingkai Technology и Harxon, которые практически монопольно снабжают Алабугу mesh-модемами и противоглушилочными GNSS антеннами, так и не появились в списках.

Ранее, в октябре, The Insider рассказывал, что очередной пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM и там содержится множество ошибок. Например, в нем фигурировали давно закрытые компании, имена без дат рождения и псевдонимы вместо имен. При этом в пакете отсутствовали китайские компании, несмотря на то, что именно Китай стал сегодня ключевым нарушителем санкционного режима.