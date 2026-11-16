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Владелец бывшего игрового подразделения VK, нидерландской компании My.Games, Чачава попал под санкции ЕС через неделю после продажи компании

The Insider
Александр Чачава. Фото: ТАСС

Александр Чачава. Фото: ТАСС

Российский инвестор Александр Чачава 16 ноября был включен в санкционный список Евросоюза. В обосновании решения говорится, что бизнесмен является владельцем российского инвестиционного холдинга АО «О23», которому принадлежит крупнейшая доля (34,95%) в Ozon. Эта компания «выступает в качестве канала снабжения для российских вооруженных сил, обеспечивая продажу военного снаряжения и товаров двойного назначения».

Чачаве также принадлежит доля в «Яндексе» — «крупнейшей IT-компании Российской Федерации. IT-сектор приносит значительный доход правительству РФ».

«Таким образом, Александр Чачава является крупным предпринимателем, ведущим деятельность в России в секторе экономики, который служит важным источником поступлений в бюджет правительства РФ — органа, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме того, Александр Чачава оказывает материальную или финансовую поддержку российскому военно-промышленному комплексу и получает от него выгоду, в том числе участвуя в поставках военных технологий и оборудования», — говорится в документах ЕС.

10 ноября Чачава объявил о продаже еще одного своего актива — зарегистрированной в Нидерландах компании My.Games. В заявлении говорилось, что покупателями выступают топ-менеджеры компании и неизвестный частный инвестор из ОАЭ Георгий Нурисламов. Сделку планируется закрыть до конца года.

My.Games — бывшее игровое подразделение VK. Компания продала его Чачаве в сентябре 2022 года, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций в отношении России. Расследование издания The Bell показало, что VK так и не получила деньги за свой актив, а долг на схожую сумму нашелся на балансе российской компании «Аструм», отделившейся от международного бизнеса My.Games. The Bell пришло к выводу, что, опасаясь санкций, VK пыталась спасти свое международное подразделение, срочно продав его Чачаве, который в то время был не слишком крупным венчурным инвестором и, скорее всего, не смог найти деньги на выкуп My.Games.

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Публикация:«Владелец бывшего игрового подразделения VK, нидерландской компании My.Games, Чачава попал под санкции ЕС через неделю после продажи компании»

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