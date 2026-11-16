ЕС ввел санкции против 24 сотрудников фабрики фейков Кириенко после расследований The Insider

Евросоюз ввел санкции против 24 сотрудников «Агентства социального проектирования» (АСП) — одного из главных подрядчиков Кремля по распространению дезинформации за рубежом. Это произошло после серии расследований The Insider, в которых были раскрыты имена участников кремлевской фабрики фейков и методы ее работы в Европе, Армении и Израиле. Само агентство, находящееся под санкциями ЕС с июля 2023 года, также внесли в новый санкционный список. Всего, как сообщает Совет ЕС, под ограничения за дестабилизирующую деятельность России и кибератаки попали 30 человек и две организации.
Как говорится в решении Совета ЕС, Агентство социального проектирования проводит масштабные кампании по распространению дезинформации и вмешательству во внутренние дела других стран, которые финансирует и контролирует Администрация президента России. Крупные зарубежные операции АСП требуют одобрения первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, а повседневным контролем за их проведением занимается, в частности, сотрудница кремлевского управления по информационным и коммуникационным технологиям Софья Захарова, находящаяся под санкциями ЕС с декабря 2024 года.
Среди целей АСП — подрыв общественной поддержки Украины в Европе. В частности в ЕС указали на вмешательство в выборы в Европарламент в 2024 году и информационные операции против Германии и Франции. Попавшие под санкции сотрудники АСП участвовали в так называемых европейской контркампании и украинской контркампании. О том, как устроены эти проекты Кремля, кто ими руководит и кто непосредственно занимается производством фейков, The Insider подробно рассказал в октябрьском расследовании о сети дезинформации Doppelgänger («Двойник»).
Что The Insider выяснил о кремлевской фабрике фейков
В распоряжении The Insider оказалась взломанная переписка сотрудников АСП и Администрации президента России, а также внутренние документы агентства. Как выяснил The Insider, одним из инициаторов кампании Doppelgänger стал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, а непосредственным исполнителем — политтехнолог Илья Гамбашидзе, ранее работавший с депутатами Госдумы Леонидом Слуцким и Петром Толстым.
Уже весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кириенко обсуждал с Гамбашидзе организацию пропагандистской кампании на Западе. Летом того же года в Кремле решили одновременно развернуть ее в пяти европейских странах. Впоследствии одним из основных методов работы АСП стало создание сайтов-двойников известных западных СМИ, на которых публиковались вымышленные новости.
Среди фейков, распространением которых занимались сотрудники агентства, — история о покупке Владимиром Зеленским двух роскошных яхт, сообщения о дорогостоящих покупках его жены Олены Зеленской и изображения несуществующих граффити с Зеленским в европейских городах. Внутри агентства изготовление поддельных фотографий, видео и документов называют «дополненной реальностью».
В начале 2023 года АСП запустило и отдельную «украинскую контркампанию», направленную на дискредитацию украинского руководства, раскол элит, деморализацию ВСУ и дезорганизацию населения Украины. Главным куратором этого проекта от Кремля стал Александр Харичев, на тот момент возглавлявший Управление президента по обеспечению деятельности Госсовета. Сотрудники АСП, в частности, изготавливали поддельные распоряжения украинского Минобороны и распространяли фейковые цитаты представителей ведомства.
The Insider также выпустил отдельные расследования о деятельности Агентства социального проектирования в трех странах:
- Венгрия. Накануне парламентских выборов в апреле 2026 года The Insider рассказал, как Кремль задействовал свои сети дезинформации для поддержки Виктора Орбана и дискредитации его основного соперника Петера Мадьяра. Российские пропагандисты пытались убедить венгров, что приход Мадьяра к власти приведет к росту цен и втягиванию страны в войну с Россией на стороне Украины. В информационной кампании участвовали структуры, связанные с Администрацией президента России и ГРУ.
- Армения. В преддверии парламентских выборов 7 июня 2026 года The Insider выяснил, что координацией распространения фейков в стране занимался в том числе политтехнолог АСП Андрей Перла, ранее участвовавший в аналогичных операциях в Европе, США и Латинской Америке. Агентство отчитывалось перед Кремлем о работе сайта «Ереван Первый», публиковавшего материалы против руководства Армении. Прокремлевские сети распространяли фейки о болезни премьер-министра Никола Пашиняна, его коррумпированности и якобы готовящейся войне с Россией.
- Израиль. Как установил The Insider в октябре 2026 года, АСП использовало для распространения кремлевских нарративов не только СМИ и социальные сети, но и специально создаваемые псевдоэкспертные центры. Среди основных тем российской дезинформации в Израиле были утверждения о том, что поставляемое Украине западное оружие якобы попадает к ХАМАС. Внутренние документы агентства позволили установить связи участников этой кампании с местными журналистами, инфлюенсерами, раввинами и депутатами Кнессета.
Само Агентство социального проектирования находится под санкциями ЕС еще с 2023 года. В октябре 2024 года санкции против АСП, его руководителя Ильи Гамбашидзе и политтехнолога Андрея Перлы ввела и Великобритания.
Кто еще попал под санкции ЕС
Помимо сотрудников АСП, Евросоюз ввел санкции против шести пропагандистов. Среди них — ведущий программы «Время» на Первом канале Виталий Елисеев, ведущий РЕН ТВ Пётр Марченко, блогер Юрий Подоляка и корреспондент RT Чей Боуз.
Под ограничения также попала пророссийская хакерская группировка NoName057(16), появившаяся в марте 2022 года. Она брала на себя ответственность за кибератаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах Евросоюза. Среди целей группировки в Европе были предприятия энергетики, транспорта, банки, системы водоснабжения, а также политические партии и кандидаты на выборах.
Активы попавших под санкции лиц и организаций в ЕС подлежат заморозке, запрещено предоставлять им финансовые средства. Физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза и транзит через нее.
Полный список попавших под санкции
Сотрудники Агентства социального проектирования:
- Андрей Наумович Перла — главный идеолог и аналитик.
- Алексей Витальевич Ульянов — политический консультант, руководитель медианаправления.
- Виктор Николаевич Острешко — руководитель отдела контента, аналитик.
- Анастасия Олеговна Казакова — руководитель отдела по работе с социальными сетями, редактор издательства «Весь».
- Владимир Игоревич Головашин — автор текстов.
- Александр Павлович Кочетов — автор текстов.
- Сергей Вячеславович Татти — редактор системы «Пульс», директор Тверского городского молодежного центра.
- Елена Григорьева — оператор антимониторинга.
- Ольга Александровна Полосина — сотрудница отдела мониторинга.
- Виктория Игоревна Гордеева — сотрудница отдела мониторинга.
- Андрей Петрович Манзолевский — руководитель проектов.
- Михаил Александрович Бараев — руководитель отдела дизайна, аналитик.
- Алексей Владимирович Медведев — ведущий аналитик, идеолог.
- Ян Геннадьевич Налимов — редактор и автор текстов.
- Евгения Вирачева — редактор и автор текстов.
- Гульнара Вилсуровна Андросова — автор текстов.
- Игорь Владимирович Богатырев — автор текстов.
- Владимир Викторович Кремлев — художник и карикатурист.
- Сергей Николаевич Корсун — художник и карикатурист.
- Армен Генрихович Асрян — автор текстов.
- Илья Владимирович Липкинд — автор текстов и аналитик.
- Владимир Александрович Трошин — системный администратор в отделе Манзолевского.
- Алексей Андреевич Климовский — автор текстов.
- Алина Маратовна Габуллина — руководитель группы в отделе Манзолевского.
Пропагандисты:
- Чей Боуз — ирландский корреспондент RT, сооснователь проекта The Islander News.
- Алексей Стефанов — журналист Sputnik Latvia, координатор каналов «Шпроты в изгнании» и «С балтийским приветом».
- Виталий Борисович Елисеев — ведущий программы «Время» на Первом канале.
- Юрий Иванович Подоляка — военный блогер.
- Даниил Викторович Безсонов — военный блогер, бывший высокопоставленный чиновник «ДНР».
- Пётр Валентинович Марченко — ведущий «Итоговой программы» на РЕН ТВ.
Организации:
- ООО «Агентство социального проектирования» (Social Design Agency, SDA).
- NoName057(16) — пророссийская хакерская группировка.
В этот же день Евросоюз ввел санкции еще против 12 физических лиц и 101 организации, связанных с финансированием российской войны против Украины. Среди них — глава Wildberries Татьяна Ким, Петербургский нефтяной терминал и около 50 российских банков и финансовых организаций.