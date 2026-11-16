ЕС ввел санкции против 24 сотрудников фабрики фейков Кириенко после расследований The Insider

Евросоюз ввел санкции против 24 сотрудников «Агентства социального проектирования» (АСП) — одного из главных подрядчиков Кремля по распространению дезинформации за рубежом. Это произошло после серии расследований The Insider, в которых были раскрыты имена участников кремлевской фабрики фейков и методы ее работы в Европе, Армении и Израиле. Само агентство, находящееся под санкциями ЕС с июля 2023 года, также внесли в новый санкционный список. Всего, как сообщает Совет ЕС, под ограничения за дестабилизирующую деятельность России и кибератаки попали 30 человек и две организации.

Как говорится в решении Совета ЕС, Агентство социального проектирования проводит масштабные кампании по распространению дезинформации и вмешательству во внутренние дела других стран, которые финансирует и контролирует Администрация президента России. Крупные зарубежные операции АСП требуют одобрения первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко, а повседневным контролем за их проведением занимается, в частности, сотрудница кремлевского управления по информационным и коммуникационным технологиям Софья Захарова, находящаяся под санкциями ЕС с декабря 2024 года.

Среди целей АСП — подрыв общественной поддержки Украины в Европе. В частности в ЕС указали на вмешательство в выборы в Европарламент в 2024 году и информационные операции против Германии и Франции. Попавшие под санкции сотрудники АСП участвовали в так называемых европейской контркампании и украинской контркампании. О том, как устроены эти проекты Кремля, кто ими руководит и кто непосредственно занимается производством фейков, The Insider подробно рассказал в октябрьском расследовании о сети дезинформации Doppelgänger («Двойник»).