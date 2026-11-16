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Новости

В Польше за год арестовали 15 человек по подозрению в диверсиях на ж/д. Железные дороги ежедневно патрулируют тысячи полицейских

The Insider
Фото: PAP

Фото: PAP

В Польше в ходе операции «Тор» (TOR), которую проводят полиция, военные и охрана железных дорог, задержали 15 человек, подозреваемых в причастности к диверсиям. Как сообщает RMF24, в операции, которая началась 15 ноября 2025 года, уже приняли участие около 500 тысяч сотрудников различных ведомств.

По фактам происшествий на железной дороге ведется 13 расследований. Власти уже подтвердили диверсию в четырех случаях, включая:

  • Взрыв на железнодорожных путях у населенного пункта Мика (Мазовецкое воеводство), 15 ноября 2025 года;
  • обрыв контактной сети и установка металлических объектов на путях в Голабе (Люблинское воеводство), 16 ноября 2025-го;
  • арест в Свиднице (Нижняя Силезия) россиянина, фотографировавшего железнодорожную инфраструктуру, 30 октября 2026 года.

Остальные инциденты пока изучаются. Как стало известно RMF24, в настоящее время планов по прекращению операции «Тор» нет. Тысячи сотрудников в форме, в основном полицейских, ежедневно патрулируют железнодорожные пути.

В начале ноября польские власти начали специальную операцию в приграничных районах Варминьско-Мазурского и Подляского воеводств после предупреждений разведки о возможных диверсиях на границе с Калининградской областью России. В операции участвуют полиция, армия, пограничники, спецслужбы и антитеррористические подразделения. Руководство страны неоднократно обвиняло Москву в ведении гибридной войны против Польши и ЕС и организации диверсий на европейской территории, в том числе с целью помешать помощи Украине.

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Публикация:«В Польше за год арестовали 15 человек по подозрению в диверсиях на ж/д. Железные дороги ежедневно патрулируют тысячи полицейских»

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