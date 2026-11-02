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Польша начала специальную операцию на границе с Россией

The Insider
Архивное фото Артура Решко / PAP

Архивное фото Артура Решко / PAP

Польские власти начали специальную операцию в приграничных районах Варминьско-Мазурского и Подляского воеводств после предупреждений разведки о возможных диверсиях на границе с Калининградской областью России. В операции участвуют полиция, армия, пограничники, спецслужбы и антитеррористические подразделения. Об этом сообщил радиостанции RMF FM главный комендант полиции Польши Марек Боронь. В рамках операции усилены меры безопасности в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью России, и Подляском воеводстве, граничащем с Беларусью, уточняет Visegrád 24.

По его информации, на прошлой неделе польские власти получили предупреждения от Службы военной разведки страны и разведывательных служб союзников. Согласно этим данным, в ближайшие дни на границе с Россией возможны диверсии, в том числе попытки пересечения границы вооруженными группами.

«Это напрямую связано с нынешней ситуацией в нашей стране — диверсиями, саботажем, всей этой гибридизацией преступности и деятельностью восточных спецслужб», — заявил Боронь.

Для координации операции в Главном управлении полиции Польши создан специальный штаб. К мероприятиям привлечены управления полиции в Ольштыне и Белостоке, а в приграничные районы переброшены дополнительные полицейские силы из нескольких воеводств.

«Там работает большая группа полицейских, часть подразделений была переброшена в этот район. В операции также участвуют антитеррористические подразделения. Мы взаимодействуем с армией, Пограничной службой и спецслужбами».

Боронь подчеркнул, что операция носит превентивный характер. Ее цель — обеспечить безопасность жителей приграничных районов, государственных учреждений и других объектов, которые могут стать целями диверсий.

«Это связано в том числе с информацией, которую мы получаем от иностранных спецслужб. Наша задача — обеспечить безопасность проживающих там граждан, а также учреждений, и защитить общество от любых потенциальных угроз».

Глава полиции также опроверг предположения о том, что переброска дополнительных сил связана с политическим кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши.

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Публикация:«Польша начала специальную операцию на границе с Россией»

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