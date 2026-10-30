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Новости

В Польше задержали гражданина России по подозрению в шпионаже. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

The Insider
Фото: скриншот видео польской полиции

Фото: скриншот видео польской полиции

В польском городе Свидница в Нижнесилезском воеводстве полиция задержала гражданина России. Об этом сообщает издание RMF24. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 55-летнего мужчину, когда тот фотографировал проезжающие поезда и железнодорожную инфраструктуру. На его устройствах обнаружили фотографии и других транспортных объектов на территории Польши и других стран. Его обвиняют в шпионаже в пользу иностранной разведки.

В Свиднице сотрудники полиции задержали 55-летнего гражданина России. Польские власти подозревают его в деятельности в интересах иностранной разведки. Он был задержан во время фотосъемки проходящих поездов и железнодорожной инфраструктуры города. Полицейские изъяли у мужчины электронные устройства, на которых, как утверждается, обнаружили сотни тысяч файлов схожей тематики, в том числе фотографии различных мест и транспортных объектов «не только на территории Польши».

Мужчину арестовали во время операции по обеспечению безопасности на футбольном матче в Свиднице. Россиянин находился в автомобиле Volkswagen, припаркованном возле железнодорожного переезда. Отмечается, что, заметив полицейских, он сдал задним ходом и быстро скрылся. Правоохранители последовали в том же направлении, куда поехала подозрительная машина, и обнаружили мужчину у другого железнодорожного объекта. Он стоял рядом с машиной, но, снова увидев полицейских, как сообщается, начал заметно нервничать и попытался поспешно вернуться в автомобиль.

При задержании при нем обнаружили профессиональное фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, внешние жесткие диски и несколько документов, удостоверяющих личность.

Россиянин был задержан на три месяца. Как отметил координатор спецслужб Польши Томаш Симоняк, тот факт, что удалось задержать и арестовать гражданина России, занятого подобными вещами, довольно необычен:

«То, что удалось задержать россиянина, — это скорее исключительный случай. Все подобные действия всегда сопровождались предварительной разведкой и сбором информации. Это как раз и есть доказательство того, что Россия планирует, готовит и осуществляет гибридные диверсионные операции».

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Публикация:«В Польше задержали гражданина России по подозрению в шпионаже. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру»

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