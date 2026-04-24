Россия собирается напасть на страну НАТО в «ближайшие месяцы, а не годы», альянс не готов — премьер Польши Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Financial Times заявил, что нападение России на одну из стран НАТО возможно уже в ближайшие месяцы, а не годы. По его словам, для всего восточного фланга альянса ключевой вопрос сегодня — сохраняет ли НАТО политическую и логистическую готовность к отражению российской агрессии. Польский лидер также усомнился в том, что США останутся лояльными союзническим обязательствам по статье 5 о коллективной обороне.

Туск оговорился, что его слова следует воспринимать не как скептицизм в отношении статьи 5, а как стремление превратить гарантии на бумаге в практические механизмы. В качестве примера польский премьер привел инцидент в сентябре, когда около двадцати российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, ему было непросто убедить партнеров по альянсу, что речь идет о спланированной провокации, а не о случайности, — часть союзников предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Польша тратит на оборону 5% ВВП и остается крупнейшим по этому показателю членом НАТО.

Высказывания Туска прозвучали на фоне саммита Евросоюза на Кипре, где обсуждается активация статьи 42.7 договора ЕС о взаимной обороне. Вопрос о том, чтобы наполнить этот пункт реальным содержанием, поднят в ответ на угрозы Дональда Трампа выйти из НАТО и его двусмысленные формулировки о готовности США защищать Европу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен весной заявляла, что блок должен «вдохнуть жизнь» в статью 42.7, однако многие страны опасаются шагов, которые могут быть восприняты как подрыв НАТО или сомнение в американских гарантиях.

По словам Туска, уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, союзника Владимира Путина, открывает новые возможности для общеевропейской оборонной повестки. Избрание проевропейского консерватора Петера Мадьяра, считает польский лидер, сделает Будапешт «гораздо более надежным партнером» в вопросах обороны и в отношении Москвы. Своей личной миссией Туск назвал «реинтеграцию Европы» — создание общей системы обороны и защиты восточных границ. Одним из немногих положительных следствий войны в Украине он назвал растущее осознание европейскими странами необходимости действовать сообща в военной сфере.

Оценки Туска расходятся с позицией эстонских спецслужб, которые не видят признаков подготовки Москвы к удару по альянсу. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что утверждения о скором нападении России на страны Балтии не соответствуют данным разведки страны. По его словам, признаков концентрации российских сил для удара по НАТО или балтийским государствам нет, — напротив, Москва находится в слабой позиции и на украинском фронте, и в экономическом отношении. Схожую оценку ранее давал и директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин. По его словам, Россия «уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта», а в ежегодном докладе ведомства указано, что военных атак на страны альянса в 2026 году Кремль предпринимать не намерен.