Глава МИД Эстонии: Слова Зеленского о скором нападении России на страны Балтии противоречат оценке эстонской разведки

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о скором нападении России на страны Балтии не соответствуют разведывательным данным Таллинна, сообщает ERR. По словам министра, никаких признаков того, что Москва концентрирует силы для удара по НАТО или балтийским государствам, нет — напротив, Россия находится в слабой позиции как на украинском фронте, так и в экономическом отношении. При этом Цахкна сказал, что подобные высказывания союзника «осложняют двустороннее сотрудничество».

Ранее Зеленский в телеинтервью предположил, что ограничения интернета в России могут быть связаны с подготовкой к масштабной мобилизации, цель которой — новое наступление в Украине или удар по странам Балтии. Надежность пятой статьи устава НАТО президент также поставил под сомнение, допустив, что не все члены альянса захотят защищать балтийские государства. Впрочем, по его же словам, у стран НАТО нет иного выбора — иначе альянс прекратит существование.

Цахкна, однако, усомнился в обоснованности опасений украинского президента относительно статьи 5. Критику в адрес европейских союзников со стороны президента США Дональда Трампа министр назвал фактором, снижающим сплоченность НАТО, но не лишающим альянс способности к коллективному ответу. Эстония, подчеркнул он, располагает и собственным оборонным потенциалом.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон расценил слова Зеленского как «игру на руку российской пропаганде». По его словам, украинская сторона регулярно намекает, что при неблагоприятном развитии событий следующими под удар попадут страны Балтии — и такие сигналы лишь укрепляют нарратив Москвы о том, что она побеждает. Михкельсон также заметил, что серьезными угрозами следует обмениваться с союзниками по закрытым каналам, а не через прессу.

Лидер ультраправой партии EKRE Мартин Хельме занимает иную позицию: по его мнению, страх перед Россией намеренно нагнетается самими же эстонскими политиками. Нынешний нарратив об угрозе со стороны Москвы, считает он, с самого начала войны использовался правящей партией для повышения налогов и дискредитации внутриполитических оппонентов. Заявления Зеленского, по словам Хельме, преследуют ту же цель — создать у союзников ощущение тревоги, чтобы те активнее поставляли Киеву оружие.