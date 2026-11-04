В Германии задержали предполагаемого организатора поджога станции Starlink в Польше. Это гражданин Турции

В Германии задержали третьего подозреваемого по делу о поджоге станции спутниковой сети Starlink, который произошел в конце сентября в Польше. Как пишет Die Zeit со ссылкой на полицию земли Баден-Вюртемберг и прокуратуру Штутгарта, задержанного гражданина Турции следствие считает организатором преступления. При обыске у него изъяли восемь мобильных телефонов и боеприпасы.

Ранее в октябре по этому делу в земле Баден-Вюртемберг были задержаны еще двое граждан Турции. В настоящее время в отношении них ведется процедура экстрадиции. По данным следствия, третий задержанный поручил двум другим поджечь станцию Starlink в Польше. Ему предъявлено обвинение в организации теракта.

Власти Польши полагают, что за атакой на станцию Starlink, которая обеспечивает связь в том числе для украинской армии, стоят российские спецслужбы. Der Spiegel со ссылкой на источники в разных странах писал, что в диверсии подозревают турецкую преступную группировку Daltons (Daltonlar), которая могла действовать по заданию из Москвы.

Предполагаемый главарь банды Бератджан Гёкдемир был задержан в России в 2024 году. Турция требовала его выдачи, однако, по данным немецких спецслужб, российские власти освободили его — и более того, взяли под свою защиту. Остается ли Гёкдемир до сих пор в России, неизвестно.

В конце октября полиция Литвы заявила, что установила связь между поджогами оборудования спутниковой сети Starlink в Литве, Болгарии и Польше. По версии следствия, нападения в Литве и Болгарии совершили одни и те же двое мужчин — и исполнители поджога в Польше также связаны с ними.