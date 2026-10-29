Поджоги Starlink в трех странах ЕС совершала одна группа, в Литве и Болгарии действовали одни и те же подозреваемые — полиция Литвы

Литовские правоохранительные органы установили связь между поджогами оборудования спутниковой сети Starlink в Литве, Болгарии и Польше. По версии следствия, нападения в Литве и Болгарии совершили одни и те же двое мужчин, а исполнители поджога в Польше связаны с ними. Об этом 29 октября сообщила криминальная полиция Литвы. Власти страны подозревают задержанных в участии в организованной террористической группе и проверяют их возможные связи с Россией.

Подозреваемые — двое проживающих в Германии мужчин примерно 20 лет. Один из них имеет гражданство Германии и Турции, другой — Германии и Сербии. Они прибыли в Литву накануне поджога, совершенного в ночь на 18 октября, а после нападения покинули страну. Как передает LRT, заместитель начальника криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас заявил, что подозреваемые не имели связей с Литвой и приехали специально для совершения преступления.

Оба мужчины были задержаны 23 октября в немецком Дуйсбурге по европейским ордерам на арест, выданным Болгарией в связи с поджогом оборудования Starlink под Софией. Ранее агентство БТА писало, что подозреваемых зовут Зека Ислам и Тирпан Бейтулла, обоим по 19 лет. Болгарские власти обвиняют их в поджоге станции спутниковой связи «Плана» 9 октября. Тогда три антенны были полностью уничтожены огнем, еще пять получили повреждения.

По словам Бригинаса, следствие обнаружило прямые связи между тремя нападениями на Starlink. При этом в Польше, где оборудование подожгли 23 сентября, действовали другие исполнители, однако, как утверждает литовская полиция, они связаны с подозреваемыми в нападениях в Литве и Болгарии. В Польше по делу о поджоге задержали не менее четырех человек.

27 октября литовская прокуратура признала Ислама и Бейтуллу подозреваемыми в создании организованной террористической группы и участии в ней, прибытии в страну с террористическими целями и совершении теракта, который мог привести к тяжким последствиям. По словам прокурора Нериюса Пушкорюса, только за создание террористической группы и участие в ней предусмотрено от 5 до 15 лет лишения свободы. Вопрос о выдаче задержанных Литве будет решаться позднее.

В ходе нападения в Вильнюсе на территории дата-центра Delska возник пожар, но охраннику удалось быстро его потушить. Оборудование Starlink не пострадало, его работа не прерывалась. Ранее The Insider сообщал, что американская SpaceX арендует помещения у литовской компании, а расположенная там инфраструктура обеспечивает работу девяти спутниковых антенн, связь которых используется в том числе Украиной.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс ранее связал нападение с гибридной войной России. Теперь литовские следователи также заявили, что проверяют возможные связи подозреваемых с Россией. По словам Бригинаса, целью серии нападений могло быть нарушение работы европейской инфраструктуры Starlink, способное повлиять на связь в Украине. При этом расследование продолжается, а окончательные мотивы нападений еще не установлены.

Как ранее писал Der Spiegel, задержанных по делу о поджоге Starlink в Польше связывают с турецкой преступной группировкой Daltons. По сведениям немецкого издания, ее предполагаемый главарь Бератджан Гекдемир был задержан в России в 2024 году, однако впоследствии российские власти освободили его и взяли под защиту. 28 октября сообщалось о задержании 85 предполагаемых участников Daltons в Турции.