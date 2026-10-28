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Новости

В Турции задержали 85 членов преступной группировки, которую подозревают в причастности к поджогу станции Starlink в Польше по заказу из РФ

The Insider
Задержание предполагаемых членов банды. Скриншот видео: Turkish Minute

Задержание предполагаемых членов банды. Скриншот видео: Turkish Minute

В Турции задержали 85 членов преступной группировки Daltons (Daltonlar), в том числе 35 несовершеннолетних. Как сообщает онлайн-газета T24, операция охватила 30 провинций страны, включая Стамбул. Ранее в октябре сообщалось, что Daltons подозревается в причастности к поджогу станции Starlink в Польше по заказу российских спецслужб.

Как пишет T24, в ходе расследования было установлено, что вербовка участников группировки, которая действует в Турции и за границей, осуществлялась через социальные сети, а дальнейшие указания они получали в группах в мессенджере WhatsApp.

Как писал Der Spiegel, 12 октября двое граждан Турции, 38-летний Умит Э. и 34-летний Мюслюм Т., были задержаны в немецком городе Нюртинген (земля Баден-Вюртемберг) по запросу Польши. Польские власти подозревают этих людей в причастности к поджогу станции Starlink. Источники в силовых структурах разных стран сообщили, что эти люди либо входят в Daltons, либо были наняты членами этой банды.

Пожар на станции Starlink, расположенной в Мазовецком воеводстве, произошел 23 сентября. Станция среди прочего обеспечивает связь для ВСУ.

Daltons — опасная и влиятельная преступная группировка, которая действует не только в Турции, но и на территории Германии и других европейских стран, занимаясь вымогательством, рэкетом, торговлей оружием и заказными убийствами. Предполагаемый главарь организации Бератджан Гёкдемир был задержан в России в 2024 году. Турция требовала его выдачи, однако, по данным немецких спецслужб, российские власти освободили главаря банды, более того — взяли его под свою защиту. Остается ли Гёкдемир до сих пор в России, неизвестно.

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Публикация:«В Турции задержали 85 членов преступной группировки, которую подозревают в причастности к поджогу станции Starlink в Польше по заказу из РФ»

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