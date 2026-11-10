В Польше задержали двоих украинцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Они фотографировали объекты критической инфраструктуры

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали в Минске-Мазовецком двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже и подготовке диверсий по заданию России. Об этом в Twitter (X) сообщил министр-координатор спецслужб страны Томаш Шемоняк.

Шемоняк заявил, что были задержаны двое украинцев в возрасте 24 и 25 лет. По его словам, они вели разведку и фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры на территории Польши. Помимо шпионажа и диверсий по заданию российских спецслужб, им также предъявлены обвинения в поджогах транспортных средств. Чиновник отметил:

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности установили, что ранее они меняли регистрационные номера своих автомобилей на аналогичные тем, которые используются на транспортных средствах, принадлежащих украинской армии. Этот прием мог быть направлен на то, чтобы затруднить установление истинных причин происходящего, а главное — вызвать подозрения в отношении украинской стороны, что впоследствии могло быть использовано для распространения дезинформации».

Он подчеркнул, что за выполнение поручений подозреваемые получали вознаграждение, в том числе в криптовалюте. Оба были арестованы на три месяца.

На прошлой неделе Агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых человек, которых также подозревают в шпионаже в пользу России. Среди них пятеро польских граждан и одна россиянка. По версии правоохранительных органов, участники группы занимались незаконными поставками «материалов военного назначения», которые в том числе могли использоваться для производства боеприпасов и вооружений. Польская прокуратура уточняла, что речь идет о вывозе компонентов оружия из Польши в Россию без необходимых разрешений.

В конце октября полицейские задержали в Польше 55-летнего гражданина России, обвинив того в шпионаже в пользу иностранной разведки. Он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру, на его устройствах обнаружили фотографии различных транспортных объектов на территории Польши и других стран. Как выяснил The Insider, задержанным оказался москвич Александр Машовец, много лет увлекающийся фотографированием поездов, самолетов и другого транспорта.