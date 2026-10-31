Трейнспоттера из России арестовали в Польше из-за фотографий поездов. Он увлекался этим годами, рассказала его сестра с «Первого канала»

Машовец также общался с другими любителями железных дорог на RailGallery. В проиндексированном поисковиками обсуждении, датированном мартом 2026 года, он рассказывал о знакомстве в Германии с машинистом сфотографированного им локомотива. По его словам, он связался с машинистом через Instagram, а во время следующей поездки в Германию снова встретился с ним. «За каждым "куском железа" в кадре — люди», — писал Машовец.

При этом сам сайт RailGallery перестал работать 15 октября на фоне уголовного преследования его администраторов в России. Дорогомиловский суд Москвы арестовал Дениса Еськова и Анатолия Нагорнова по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. По версии следствия, они незаконно получили доступ к сведениям организации, составляющим коммерческую тайну, скопировали их и разместили на своем сайте. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В 2023 году фотографии с RailGallery использовались в расследовании центра «Досье» о предполагаемом бронепоезде Владимира Путина.

По словам Сухоруковой, ее брат приехал в Польшу в рабочую командировку и перестал выходить на связь вечером 25 октября. Родственники не знали, где он находится, пока не прочитали о задержании в местной польской газете. Женщина утверждает, что даже спустя 72 часа после задержания ему не предоставили возможности позвонить родным. Семья связалась с российским посольством.

«Те, кто знает Сашу, понимают, насколько абсурдно и страшно звучит это обвинение. Фотография железнодорожного транспорта — его давнее увлечение, еще с юности. На его странице в Facebook миллионы фотографий поездов, железнодорожных составов и самолетов. Это его хобби, а не какая-то тайная деятельность»,

— написала Сухорукова, призвав распространить информацию о задержании брата.

The Insider направил Сухоруковой вопросы об обстоятельствах задержания и работе ее брата. На момент публикации она прочитала сообщение, но не ответила.

Как ранее писало польское издание RMF24, Машовца задержали в городе Свидница в Нижнесилезском воеводстве, когда он фотографировал проезжающие поезда и железнодорожную инфраструктуру. Сотрудники полиции, обеспечивавшие безопасность футбольного матча, заметили Volkswagen, припаркованный возле железнодорожного переезда. По версии полиции, водитель, увидев патруль, быстро уехал. Позднее его обнаружили возле другого железнодорожного объекта, где он снова попытался вернуться в автомобиль при появлении полицейских.

При задержании у мужчины обнаружили профессиональное фотооборудование. По данным польской прокуратуры, при обысках автомобиля и квартиры Машовца изъяли фотоаппараты, телефоны, ноутбуки, планшет, внешние диски, карты памяти и четыре российских паспорта. На электронных носителях обнаружили сотни тысяч файлов, включая фотографии железных дорог, вокзалов, аэропортов и объектов телекоммуникационной инфраструктуры в Польше и других странах. Представительница МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что полиция изъяла 250 тысяч фотографий.

Следствие обвиняет россиянина в участии в деятельности иностранной разведки против Польши. По версии правоохранительных органов, он собирал изображения транспортной инфраструктуры и производственных объектов для передачи иностранной разведке. Машовец не признал вину и дал показания, следует из сообщения прокуратуры. 28 октября суд отправил его под предварительный арест на три месяца. По предъявленной статье ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.