В Польше задержали шесть человек по подозрению в незаконных поставках компонентов для оружия в Россию

Агентство внутренней безопасности Польши задержало шесть человек, которых подозревает в шпионаже в пользу России. Среди них — пятеро граждан Польши и одна россиянка. Об этом рассказал министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

Личности задержанных не раскрываются. Известно лишь, что это граждане Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя россиянка. Четверых из них арестовали.

По версии правоохранительных органов, участники группы занимались незаконными поставками «материалов военного назначения», которые в том числе могли использоваться для производства боеприпасов и вооружений. Польская прокуратура уточняет, что речь идет о вывозе компонентов оружия из Польши в Россию без необходимых разрешений. Речь идет о гильзах и пулях.

Всем шестерым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Четырем из них — также в работе на российскую разведку.

По версии следствия, группа работала как минимум с июня 2023-го по декабрь 2025-го. Они закупали всё необходимое, например, через интернет-магазины. Грузы перевозили через границу в Калининградскую область. Для этого они оборудовали свои автомобили специальными потайными отсеками. Некоторые перевозки перехватили пограничники.

Стоимость компонентов боеприпасов, незаконно вывезенных в Россию, оценивают в 2 млн злотых — это примерно €455 тысяч.

Как пишет Семоняк, с 2024 года подозреваемыми в расследованиях по шпионажу и диверсиям в Польше уже стали почти 100 человек.