Польша в рамках спецоперации на границе с Калининградской областью предотвратила провокацию с российской стороны — Туск

Польские силовые службы приняли неназванные «меры» после того, как у границы с Калининградской областью России заметили подозрительную активность. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, это позволило предотвратить возможную провокацию, передает Bloomberg. Об этом он заявил в телевизионном выступлении перед заседанием правительства.

Как рассказал Туск, вскоре после полуночи сотрудники Пограничной службы зафиксировали у границы необычное движение, в том числе людей с фонариками. Премьер сказал:

«Мы быстро мобилизовали необходимые силы и средства и смогли предотвратить любые попытки провокаций, если такие намерения были».

Инцидент произошел после того, как Польша в рамках специальной операции усилила охрану границы с Калининградской областью, направив туда дополнительные силы полиции и других служб. По словам Туска, эти меры приняли после предупреждений НАТО, а также американских и европейских союзников о риске враждебных действий против Польши, включая возможные вооруженные вторжения.

Отмечается, что Польша наращивает меры безопасности на фоне растущей обеспокоенности гибридной активностью России, которая продолжает войну против Украины. Польское правительство неоднократно предупреждало, что страна как ключевой член НАТО на восточном фланге альянса может столкнуться с попытками проверить на прочность ее оборону и спецслужбы. Россия эти обвинения неоднократно отвергала.

Главный комендант польской полиции Марек Боронь сообщил радиостанции RMF FM о начале специальной операции в приграничных районах Варминьско-Мазурского и Подляского воеводств накануне. В операции участвуют полиция, армия, пограничники, спецслужбы и антитеррористические подразделения.