Минобороны России показало кадры из Торецка и Пивничного под видом разминирования Константиновки. РФ объявила о захвате города еще в июле

Российское Минобороны показало кадры разминирования, якобы снятые в Константиновке Донецкой области, однако как минимум два фрагмента видео были записаны в других населенных пунктах — оккупированных Торецке и Пивничном. Это установил OSINT-исследователь под ником Bielitz, выполнив геопривязку опубликованных российской стороной кадров. Указанные им места находятся примерно в 19 и 21 км по прямой от центра Константиновки, о полном захвате которой Москва объявила еще в июле, хотя бои за город продолжаются.
На видео показана работа российских саперов, которые, согласно описанию, разминируют дороги и здания Константиновки. Однако Bielitz определил, что кадры на отметке 1:14 сняты в Торецке (до 2016 года — Дзержинск) по координатам 48.392569, 37.853516. Другой фрагмент, на отметке 1:31, исследователь геолоцировал в расположенном восточнее Пивничном (до 2016 года — Кирово), по координатам 48.393930, 37.902723. Оба населенных пункта находятся на подконтрольной российским войскам территории. Геопривязка этих фрагментов не позволяет установить места съемки остальных кадров ролика.
10 ноября российское Минобороны отчиталось, что военнослужащие 3-го армейского корпуса и 11-й отдельной инженерной бригады Южной группировки войск проводят очистку дома и дороги «освобожденной Константиновки» от мин и снарядов. Ведомство утверждало, что украинские военные оставили боеприпасы после отступления и продолжают ежедневно сбрасывать мины на город с беспилотников.
«Успешно работаем в Константиновке, очищаем дороги от взрывоопасных предметов для эвакуации людей, подвоза и ротации людей. В Константиновке много работы для нашего подразделения», — рассказал сапер с позывным Коршун. Запись также распространил российский телеканал «Первый Севастопольский», представив ее как съемку разминирования Константиновки.
Через два дня, 12 ноября, Владимир Путин предложил провести в Константиновке совместную гуманитарную миссию по примеру операции в Олешках Херсонской области. По его словам, российским военным потребуется пять суток для разминирования подходов к городу. Путин вновь утверждал, что Константиновка находится под контролем России, и предложил Украине обеспечить безопасность миссии со своей стороны, если Киев считает город подконтрольным себе.
При этом российская армия продолжает наступательные действия в районе Константиновки. Согласно сводке The Insider от 11 ноября, российские подразделения расширили зону контроля к юго-востоку от города. Утром 12 ноября украинский Генштаб сообщил о 14 российских атаках на константиновском направлении за предыдущие сутки. Независимого подтверждения полного контроля РФ над городом нет.
Российские военные уже использовали кадры из других населенных пунктов для иллюстрации предполагаемых успехов на фронте. В начале ноября Bielitz обнаружил, что видео, представленное как съемка российских морских пехотинцев в Доброполье Донецкой области, на самом деле было записано в оккупированном Мирнограде, в российском тылу.