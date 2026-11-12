Минобороны России показало кадры из Торецка и Пивничного под видом разминирования Константиновки. РФ объявила о захвате города еще в июле

10 ноября российское Минобороны отчиталось, что военнослужащие 3-го армейского корпуса и 11-й отдельной инженерной бригады Южной группировки войск проводят очистку дома и дороги «освобожденной Константиновки» от мин и снарядов. Ведомство утверждало, что украинские военные оставили боеприпасы после отступления и продолжают ежедневно сбрасывать мины на город с беспилотников.

«Успешно работаем в Константиновке, очищаем дороги от взрывоопасных предметов для эвакуации людей, подвоза и ротации людей. В Константиновке много работы для нашего подразделения», — рассказал сапер с позывным Коршун. Запись также распространил российский телеканал «Первый Севастопольский», представив ее как съемку разминирования Константиновки.

Через два дня, 12 ноября, Владимир Путин предложил провести в Константиновке совместную гуманитарную миссию по примеру операции в Олешках Херсонской области. По его словам, российским военным потребуется пять суток для разминирования подходов к городу. Путин вновь утверждал, что Константиновка находится под контролем России, и предложил Украине обеспечить безопасность миссии со своей стороны, если Киев считает город подконтрольным себе.

При этом российская армия продолжает наступательные действия в районе Константиновки. Согласно сводке The Insider от 11 ноября, российские подразделения расширили зону контроля к юго-востоку от города. Утром 12 ноября украинский Генштаб сообщил о 14 российских атаках на константиновском направлении за предыдущие сутки. Независимого подтверждения полного контроля РФ над городом нет.

Российские военные уже использовали кадры из других населенных пунктов для иллюстрации предполагаемых успехов на фронте. В начале ноября Bielitz обнаружил, что видео, представленное как съемка российских морских пехотинцев в Доброполье Донецкой области, на самом деле было записано в оккупированном Мирнограде, в российском тылу.